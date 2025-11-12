AKTUELNO

Politika

'VI NEMATE NIKAKAV PROGRAM; NITI STE GA PREDSTAVILI' Nastavlja se rat među blokaderima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Nastavlja se sukob unutar blokadera, a Zoran Gavrilović iz BIRODI-a jasno je poručio plenumašima da njihovo delovanje nema stvarnu osnovu.

- Vi nemate nikakav program niti ste nam ga predstavili - istakao je Gavrilović.

On je naglasio da je svaka organizacija koja želi društvenu podršku dužna da ima konkretan plan i program.

- Ono što ja smatram da studenti treba da rade jeste da izađu sa svojim programom. Svaki pokret koji pretenduje da dobije podršku u društvu mora jasno da pokaže svoj plan delovanja, to je primarna stvar - dodao je Gavrilović.

Njegova poruka jasno pokazuje da protesti i blokade bez konkretnog programa nisu alat za konstruktivnu promenu, već pre gubljenje vremena i frustracija javnosti.

Autor: Iva Besarabić

#Politika

#Rat

#Srbija

#blokaderi

#zoran gavrilović

POVEZANE VESTI

Politika

RAT MEĐU BLOKADERIMA NA VRHUNCU! Siniša Kovačević poručio: Sloba Georgiev je zli, glupi, lažljivi podlac i saradnik BIA!

Politika

Rat među blokaderima do istrebljenja! Dinkova ekipa sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu poručila lažnoj anketnoj komisiji: Vi ste interesna grupacij

Politika

SKANDAL! Ideolog blokadera poručio: Nažalost puške nemamo, a da ih imamo, sve bi pobili

Politika

NASTAVLJA SE RAT MEĐU BLOKADERIMA Reditelj Stevan Filipović optužuje vođe plenuma: Vi nama ispod žita pokvareno podvaljujete svoje političke ideje!

Politika

POTPUNI RAT MEĐU BLOKADERIMA! Blokaderi VIŠER-a udarili na Proglas, Stav i Sviće: Vi ste ratni profiteri iz tranzicije!

Politika

OPŠTI RAT MEĐU BLOKADERIMA: Na kraju će Vučić morati da ih spašava od njih samih