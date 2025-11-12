'VI NEMATE NIKAKAV PROGRAM; NITI STE GA PREDSTAVILI' Nastavlja se rat među blokaderima (VIDEO)

Nastavlja se sukob unutar blokadera, a Zoran Gavrilović iz BIRODI-a jasno je poručio plenumašima da njihovo delovanje nema stvarnu osnovu.

- Vi nemate nikakav program niti ste nam ga predstavili - istakao je Gavrilović.

On je naglasio da je svaka organizacija koja želi društvenu podršku dužna da ima konkretan plan i program.

- Ono što ja smatram da studenti treba da rade jeste da izađu sa svojim programom. Svaki pokret koji pretenduje da dobije podršku u društvu mora jasno da pokaže svoj plan delovanja, to je primarna stvar - dodao je Gavrilović.

Njegova poruka jasno pokazuje da protesti i blokade bez konkretnog programa nisu alat za konstruktivnu promenu, već pre gubljenje vremena i frustracija javnosti.

Autor: Iva Besarabić