Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, mladića koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu, štrajkuje glađu već 12. dan, dok čovek koji je u tome podržava školuje svoju decu van Srbije i ima dijagnostikovane psihičke smetnje.
Čovek koji se nalazi u blizni Hrkinog šatora i komanduje radnjama je Nenad Stanić, on se predstavlja kao "čuvar" Dijane Hrke, a zapravo je u pitanju osoba koja ima dijagnostikovane poremećaje.
On se na Fejsbuku oglasio 2018. godine gde je podelio lekarski izveštaj, na kom piše da ima čak tri dijagnoze.
13. новембар 2025.
F 32.3 - Teška depresijska epizoda sa simptomima psihoze.
F 43.1 - Stresni poremećaj posle traume.
F 60.3 - Emocionalni nastabilni poremećaj ličnosti.
Nenad Stanić strasno podržava proteste, srednjoškolce i studente na ulicama, a dok aktivno učestvuje u rušenju države, svoju decu je poslao u inostranstvo - o čemu je pričao gostujući u jednom podkastu.
Njemu se prilikom gostovanja javila ćerka iz Slovenije, ali i sin iz Belgije.
- Ćerka moja. Ljubi je tata, otišlo je dete da studira u Sloveniju. Najstariji sin je u Belgiji, radi tamo - rekao je Stanić.
13. новембар 2025.
Autor: Pink.rs