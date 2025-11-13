AKTUELNO

Politika

EVO KO JE ČOVEK KOJI SE PREDSTAVLJA KAO 'ČUVAR' DIJANE HRKE: Aktivno učestvuje u rušenju države, podržava BLOKADE fakulteta, a svoju decu poslao u EU (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, mladića koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu, štrajkuje glađu već 12. dan, dok čovek koji je u tome podržava školuje svoju decu van Srbije i ima dijagnostikovane psihičke smetnje.

Čovek koji se nalazi u blizni Hrkinog šatora i komanduje radnjama je Nenad Stanić, on se predstavlja kao "čuvar" Dijane Hrke, a zapravo je u pitanju osoba koja ima dijagnostikovane poremećaje.

On se na Fejsbuku oglasio 2018. godine gde je podelio lekarski izveštaj, na kom piše da ima čak tri dijagnoze.

F 32.3 - Teška depresijska epizoda sa simptomima psihoze.

F 43.1 - Stresni poremećaj posle traume.

F 60.3 - Emocionalni nastabilni poremećaj ličnosti.

Nenad Stanić strasno podržava proteste, srednjoškolce i studente na ulicama, a dok aktivno učestvuje u rušenju države, svoju decu je poslao u inostranstvo - o čemu je pričao gostujući u jednom podkastu.

Njemu se prilikom gostovanja javila ćerka iz Slovenije, ali i sin iz Belgije.

- Ćerka moja. Ljubi je tata, otišlo je dete da studira u Sloveniju. Najstariji sin je u Belgiji, radi tamo - rekao je Stanić.

Autor: Pink.rs

#Nenad Stanić

#Stefan Hrka

#blokaderi

#dijana hrka

#Štrajk

