OGLASILA SE PRIVATNA KLINIKA: Ovo su najnovije informacije o stanju Dijane Hrke

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Privatna klinika u koju je doborvoljno otišla Dijana Hrka objavila je informacije o njenom stanju.

"Usled pogoršanog zdravstvenog stanja, gospođa Dijana Hrka primljena je u bolnicu u sredu, 12. novembra radi pružanja neophodne medicinske pomoći. Nakon sprovedene dijagnostike, pacijentkinji je obezbeđen stalni lekarski nadzor i adekvatna terapijska nega.

Prioritet svih preduzetih mera jeste očuvanje njenog zdravlja i potpuna medicinska sigurnost, a medije i javnost molimo za razumevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost", navodi se u saopštenju.

Podsetimo, Dijana Hrka je večeras doborovljno otišla u privatnu kliniku na Novom Beogradu gde je priključena na infuziju. Nakon terapije vratila se u šator ispred Narodne skupštine.

Autor: D.Bošković

