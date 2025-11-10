Vučić pokazao ljudskost, Hrka odbila poziv za dijalog: Sad tvrdi da predsednik 'nije nadležan' (VIDEO)

Dijana Hrka negativno je odgovorila na poziv za razgovor koji joj je uputio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Hrka je najpre tvrdila da neće da se odazove jer je Vučić nije lično zvao, a kada je predsednik to i uradio, Hrka je poručila da on "nije nadležan".

- Jeste me pozvao da idem na razgovor kod njega, ali s obzirom da je rekao da nije nadležan za tužilaštvo, niti za moje zahteve ne znam šta da tražim kod njega, o čemu da pričamo posle godinu dana - poručila je Hrka.

Ako bi se uvažila ta logika, onda se postavlja pitanje zašto upravo Vučića, "nedadležnog", najstrašnije napadaju, vređaju i nazivaju pogrdim imenima.

Podsetimo, predsednik je pored državničkog stava, jutros pokazao i ljudskog, pošto je pozvao Dijanu Hrku na dijalog.

- Zamolio sam gospođu Hrku da razmisli, želim da razgovaram sa njom, želim da je primim ovde u Predsedništvu. Isto sam rekao i mom prijatelju i saborcu, on se nalazi u lošem stanju. Shvatamo vaše zahteve i vašu bol, ali na kraju cenu plaćaju njih dvoje. Zamolio sam ih da sebe sačuvaju i molim ih da što je moguće pre prekinu štrajk glađu - istakao je predsednik.

