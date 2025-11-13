AKTUELNO

Ministar Krkobabić potpisuje ugovore o dodeli sredstava za opremanje i unutrašnje uređenje seoskih domova sa 23 lokalne samouprave

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisaće sutra Ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za opremanje i unutrašnje uređenje seoskih domova na teritoriji Republike Srbije za 2025. godinu sa predstavnicima još 23 jedinice lokalne samouprave.

Potpisivanje je zakazano za 11 časova u sali Beograd Palate Srbija.

Podsećamo da je na Konkursu 2024. godine sredstva za uređenje svojih Seoskih domova dobilo 19 lokalnih samouprava iz 14 upravnih okruga, koji su potpuno promenili izgled i ponovo su centar seoskog života.

