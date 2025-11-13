ŽUTA VLAST NAM JE UNIŠTILA I ŠKOLU I VOJSKU I PRAVOSUĐE! Vučević: "Ovi koji kukaju za Generalštab predali su Lazarevića, Pavkovića, Miloševića"

Lider naprednjaka i savetnik Predsednika Republike Miloš Vučević rekao je na Informer televiziji da oni koji kukaju za Generalštab su ti koji su predali Lazarevića, Pavkovića i Miloševića.

-Za vreme žutih nije bilo ni približno alternativa da možete da čujete drugačije stavove. Oni koji su radili suprotno onome za šta tvrde da su se zalagali. Vojsku su nam sveli na redarsku službu. Podsetimo da je žuta vlast ukinula i srednju policijsku školu. Sve što je suština države u smislu funkcionisanja su uništili. Setite se najpogubnije reforme pravosuša 2009. godine kada su počistili sve koji nisu odgovarali u pravosuđu. Nevladinom sektoru ste predali obrazovni sektor. Poubijali državne izdavače udžbenika - naveo je Vučević.

Vučević je naveo da je aktuelna vlast i sada demokratska vlast.

-Lako bi bilo Šešelju da kaže neke stvari. Veliku ličnu žrtvu je platio za svoje političke ciljeve. Pitanje je šta dalje radimo, šta su dobri, a šta manje dobri potezi. Idealno ne postoji. Patriote se vrlo brzo razočaraju jer država ne može da bude idealna, već optimalna. Nemojte da rušite državu jer vam je nešto neostvareno. Da iz idealizacije rušite državu. Nacionalnu politiku zamerate Vučiću, a udružili ste se sa onima koji kažu da smo počinili genocid. Postajete topovsko meso, pioni na tabli. Sutra ćete reći prevarili smo se kako je i bilo 5. oktobra. Svi koji kukaju za Generalštab su predali Lazarevića i Pavkovića i Miloševića. Mislim da je odluku o Generalštabu trebalo ranije napraviti, da bismo sačuvali Srbiju, Kosovo i Metohiju u Srbiji i Republiku Srpsku. Nemojte da Albanci idu pet koraka ispred nas. Moramo da razumemo gde su centri moći - rekao je Vučević.

Nikad niste, naglasio je Vučević, dovoljno spremni za izbore.

-Razumeli smo da oni ubedljivo vode. Izaćićemo na teren i boriti se kada se proglase izbori. Dobro je da smo videli njihovu listi. Da vidimo ko je stvarno iza tih mladih i ko bi sutra odlučivao kakve su plate i penzije, investicije i da li ćemo živeti u miru - naveo je Vučević.

Autor: Dalibor Stankov