AKTUELNO

Politika

VUČIĆ SA MAKRONOM U PALATI U PARIZU: Radna večera počinje u 20.45 sati, razgovaraće se o važnim temama

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić imaće večeras radnu večeru sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u 20.45 sati u palati u Parizu, saznaje Tanjug.

Uoči njihovog susreta, predsednik Vučić je najavio da ga očekuje izuzetno važan i sadržajan sastanak sa Makronom sa kojim će, kako je rekao, razgovarati o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i pitanjima bilateralne saradnje i evropskog puta Srbije.

Naglasio je i da će njegova poseta Parizu biti kratka.

Vučić kaže da se nada da će nakon toga imati vesti koje će pružiti nadu građanima da možemo sigurnije i mirnije da dočekamo predstojeću zimu, da se nada da će se naći rešenje za Naftnu industriju Srbije i da ćemo znati šta nam je činiti u mesecima koji dolaze.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Emanuel Markon

#Francuska

#Politika

#Srbija

#Večera

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ NAJAVIO VAŽAN RAZGOVOR SA MAKRONOM 'Sledeće nedelje sa francuskim predsednikom u Parizu'

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA MAKRONOM: Jedna od glavnih tema i aktuelna situacija u BiH i na KiM

Politika

'VEOMA VAŽAN SASTANAK SA MAKRONOM U ČETVRTAK' Vučić: Idem u Pariz na sat i po ili dva, pričaćemo o svim važnim temama

Politika

VUČIĆ: Detaljno se spreman za sutrašnji sastanak sa Makronom

Politika

'PRIJATELJSKI SASTANAK SA MAKRONOM' Vučić: Upoznao sam ga i sa političkim dešavanjima u Srbiji (FOTO)

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA MAKRONOM: Obojica smo naglasili značaj daljeg unapređenja naših odnosa i u skladu sa tim dogovorili susret u aprilu ove godine! (F