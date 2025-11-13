AKTUELNO

PREDSEDNIK VUČIĆ STIGAO U PARIZ: Predsednik Srbije na večeri sa Makronom u Jelisejskoj palati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je večeras u Pariz gde boravi na poziv predsednika Francuske Emanuela Makrona.

Kasnije će u Jelisejskoj palati dvojica zvaničnika imati radnu večeru, koju u čast Vučića priređuje Makron.

Predsednik Vučić najavio je uoči susreta da ga očekuje izuzetno važan i sadržajan sastanak sa Makronom sa kojim će, kako je rekao, razgovarati o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i pitanjima bilateralne saradnje i evropskog puta Srbije.

Naglasio je da će njegova poseta Parizu biti kratka, ali da se nada da će nakon toga imati vesti koje će pružiti nadu građanima da možemo sigurnije i mirnije da dočekamo predstojeću zimu.

Rekao je i da se nada da će se naći rešenje za Naftnu industriju Srbije i da ćemo znati šta nam je činiti u mesecima koji dolaze.

