Makron dočekao Vučića ispred Jelisejske palate – sledi radna večera i obraćanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao u Pariz na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je stigao u Pariz, gde ga je ispred Jelisejske palate dočekao predsednik Francuske Emanuel Makron.
Nakon svečanog dočeka, dvojica lidera uputila su se u palatu, gde će imati radnu večeru. Tema razgovora biće ključna geopolitička i regionalna pitanja, bilateralna saradnja Srbije i Francuske, kao i evropski put naše zemlje.
Vučić je uoči posete naglasio da očekuje sadržajan sastanak i da se nada da će nakon razgovora moći da prenese vesti koje će građanima Srbije pružiti nadu da predstojeću zimu možemo dočekati sigurnije i mirnije.
Posle večere u Jelisejskoj palati, predsednik Vučić će se obratiti javnosti, a njegovo obraćanje možete pratiti UŽIVO na TV Pink i portalu Pink.rs.
