AKTUELNO

Politika

Makron dočekao Vučića ispred Jelisejske palate – sledi radna večera i obraćanje

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao u Pariz na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Video: Pink.rs/S. Kuvekalović

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je stigao u Pariz, gde ga je ispred Jelisejske palate dočekao predsednik Francuske Emanuel Makron.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon svečanog dočeka, dvojica lidera uputila su se u palatu, gde će imati radnu večeru. Tema razgovora biće ključna geopolitička i regionalna pitanja, bilateralna saradnja Srbije i Francuske, kao i evropski put naše zemlje.

Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović

Vučić je uoči posete naglasio da očekuje sadržajan sastanak i da se nada da će nakon razgovora moći da prenese vesti koje će građanima Srbije pružiti nadu da predstojeću zimu možemo dočekati sigurnije i mirnije.

Posle večere u Jelisejskoj palati, predsednik Vučić će se obratiti javnosti, a njegovo obraćanje možete pratiti UŽIVO na TV Pink i portalu Pink.rs.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Emanuel Makron

#Francuska

#Jelisejska palata

#Pariz

#Pink.rs

#Srbija

#TV Pink

#evropski put

#geopolitika

#regionalna saradnja

POVEZANE VESTI

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ STIGAO U PARIZ: Predsednik Srbije na večeri sa Makronom u Jelisejskoj palati

Politika

UŽIVO! VUČIĆ U PARIZU: Svečani doček ispred Jelisejske palate, Makron priređuje ručak u čast predsednika Srbije (FOTO+VIDEO)

Politika

Vučić stigao u Pariz: Očekuje ga ručak sa Makronom u Jelisejskoj palati

Politika

Vučić iz Pariza o zahtevima studenata: I šesti je ispunjen! Ja sam kriv za ulazak u Klinički centar

Politika

ALEKSANDAR VUČIĆ U POSETI FRANCUSKOJ: Predsednik Makron će ga ugostiti na radnoj večeri

Politika

VUČIĆ DANAS U PARIZU: Makron priređuje radni ručak u čast predsednika Srbije