Makron dočekao Vučića ispred Jelisejske palate – sledi radna večera i obraćanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao u Pariz na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je stigao u Pariz, gde ga je ispred Jelisejske palate dočekao predsednik Francuske Emanuel Makron.

Nakon svečanog dočeka, dvojica lidera uputila su se u palatu, gde će imati radnu večeru. Tema razgovora biće ključna geopolitička i regionalna pitanja, bilateralna saradnja Srbije i Francuske, kao i evropski put naše zemlje.

Vučić je uoči posete naglasio da očekuje sadržajan sastanak i da se nada da će nakon razgovora moći da prenese vesti koje će građanima Srbije pružiti nadu da predstojeću zimu možemo dočekati sigurnije i mirnije.

Posle večere u Jelisejskoj palati, predsednik Vučić će se obratiti javnosti, a njegovo obraćanje možete pratiti UŽIVO na TV Pink i portalu Pink.rs.

Autor: Dalibor Stankov