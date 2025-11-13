Vučić posle sastanka u Parizu: Metro za Beograd i podrška Francuske – velike vesti!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je u Jelisejskoj palati imao radnu večeru sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se posle radne večere sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati.

- Govorio sam o poziciji Srbije. Razgovarali smo o strateškim stvarima, biće mi potrebno neko vreme da sve analiziram. Govorili smo o evropskom putu Srbije- rekao je Vučić.

Predsednik je izjavio da će do 15. decembra biti potpisan ugovor o izgradnji prve linije beogradskog metroa, čime će, kako je naglasio, „Beograd konačno dobiti metro“. Prema njegovim rečima, prva linija bi trebalo da bude završena za dve i po do tri godine.

Govoreći o razgovoru sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, Vučić je istakao da su se dotakli i geopolitike.

- Nisam od onih prepametnih, moram prvo u glavi da ocenim šta smem da kažem da ne napravim štetu Makronu - rekao je predsednik.

On je dodao da je sastanak trajao tri sata i da je održan na dan koji je bio posebno težak za Francusku.

- Moram da budem srećan i zadovoljan zbog razgovora. Velika je to čast za Srbiju - poručio je Vučić.

- Borio sam se za interese naše zemlje. Verujem da ćemo u Francuskoj imati iskrenog saveznika - dodao je vučić.

O situaciji u Ukrajini:

- Razgovarali smo i, verovali ili ne, nismo pričali o oružju i municiji, već smo pričali o miru, što mi pruža veliku nadu - zaključio je vučić.

O Generalštabu:

- Mi Generalštab ne prodajemo, a oni su prodali Maršalat i Komandu grade. Tako rade lažne patriote, sve prodaju, pa koriste izraze o prodaji iako mi ništa ne prodajemo - naglasio je Vučić.

O energetici:

- Francuska ima ogromnu korist od nuklearki, ovde je najjeftinija struja u Evropi. Mi smo dali 30 miliona za preliminarne analize nuklearki - rekao je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov