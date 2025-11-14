'SVE ŠTO GOVORIM, MOGU DA ARGUMENTUJEM' Branko Babić o Jaćimoviću: Po Interpolovoj poternici su mu oduzeti autobusi

Branko Babić je danas, gostujući u ''Jutru sa dušom'' kod voditeljke Jovane Jeremić prokomentarisao najaktuelnija dešavanja u zemlji, a između ostalog, otkrio je nove informacije povodom autoprevoznika Jaćimovića koji štrajkuje glađu.

- Ja sam pre izvesnog vremena uradio jednu jako lošu stvar i zato sam inicijatirao da dođem u tvoju emiciju. Neviteški, nehrišćanski... Nisam veliki fan tvoga lika i dela, ali nisam ni neko ko je smeo da uradi šta sam uradio. Ja sam objavio tvoj poziv,koji je bio uljudan, korektan, kulturan, i ja sam to ismejao i rekao da nikada neću doći u tvoju emisiju. Ja sam dobio dobre komentare, svi su govoirili svaka čast,. i malo malo, ja se setim toga što sam uradio, i zato hoću javno da se izvinim, jer verujem i mislim da nisi loša osoba, nisi zaslužila da ti se jedan Branko Babić tako naruga. Ne ti, nego ni jedna žena - rekao je Babić.

Ostali su mi repovi, duha blokaderskog, ali i ponašanja koje nije primereno za mušklarca mojih godina, i nadam se da ćeš prihvatiti moje izvinjenje - rekao je Babić.

- Pre nekoliko dana sam upoznao tvog bivšeg momka, divan čovek. To mi je bio lep signal, ispratio sam tvoj rođendan... To je meni indikacija da si dobra osoba - naveo je potom, na šta se Jeremićeva zahvalila.

Babić se, nakon izvinjenja Jeremićevoj, osvrnuo i na Dijanu Hrku.

- Kao i đačka pašteta u kojoj nema đaka, tako je i sa studentskom listom. Paradoks, ludorija. Ovo su izbori na neviđeno. čekaju poslednji momenat da pokažu ko će biti vođe. Došli smo u situaciju, da su toliko očajni, studenti asu 10 godina na ulicama, i nijedne godine nisu dobili publicitet i pdoršku. Nisu do sada uplitani osnovci, vrtići... Imamo sada i srednjoškolce. nekome je prihvatljivo da srednjoškolci biraju vođe. Da li bi ti isti bili okej da im neko izabere bračnog partnera? - rekao je on.

- Jako se trudim da Dijanu Hrku ne komentarišem... Svašta ja čujem, znam... Ona je dve nedelje na tom režimu, ne jede. Meni ne deluje da je to tako. Drugačije zamišljam osobu koja dve nedelje ne jede... za mene je ona žena koja je doživela najveću tragediju koju čovek može da doživi. Ja zaista imam puno razumevanja za njene postupke, ali to što je ona doživela, za mene nije nešto što ću ja uzeti u obzir, da je biramo za predvodfnicu naroda, grupe... To je jednostavno... Ne definiše je kao osobu koja treba da vodi glavnu reč u Srbiji - rekao je Babić.

- Pretpostavljam da ta žena trpi bol, pije lekove za smirenje, i da oni utiču tako... Ne bih voleo da pričam o njoj, psotupcima, jer ne izgledaju zdravorazumski. A ne mogu da napadam, jer je žena doživela sve što jeste - rekao je Babić.

Prekjuče je bila objava da se ona vraća i nastavlja štrajk. i svi viču "bravo" za šta? Ljudi, posavetujte je da prekine sa štrajkom, bodrite nekoga da počini samoubistvo, dodao je Babić.

- Ne znam koliko se zna, tom Janićijeviću su oduzeti autobusi, po interpolovoj poternici, a to niko odavde ne može da namesti. Ja sam pre neki dan izneo podatke. Čovek od 1993. godine ima 17 krivičnoh dela. Od krađa prodavnoca garderobe, krađa kasetofona... Vidite o kakvom čoveku se radi, sada je pokušao da uvuče sina u štrajk glađu, dečko je odustao. Nekoliko dana, pre nego je on izašao, imao je objavu na fejzuku gde kaže da mu je SNS drogirao sina, a onda briše objavu, a onda svaljuje krivicu na SNS. I onda kreće fama... Odnos sa sinom je fenomen, on je sina nekoliko puta izbacivo iz kuće, ja znam ženu koja mu je čuvala dete - dodao je Babić.

Šta su mladi, šta su studenti, opozicija i ostali progitali? Eto kakav je to čovek i prevarant, ja sve što sam rekao mogu da argumentujem, napomenuo je Babić.

- Bilo je situacija sa protestima, i to su bili ljudi koji su se zalagali za autonomiju Sandžaka, i ostalo. A ova grupa oko Dijane Hrke, i ljudi koji se protive svemu tome, oni se nazivaju nedavači Kosova, a to sam i ja. Ta ekstremna levica koja se prožima kroz proteste, od samog početka. Ja sam bio na protestima, slušao sam i Milu pajić, to je katastrofa, i to je sve ono oko čega se ja borim. Nisam mogao da stanem u rov sa nekim ko je moj protovnik u ideji kako država treba da nam izgleda.

Stranci podežavaju i potpiruju ovo. Videli smo na N1 da su neke Nemačke novine osudile prodaju Generalštaba, jer oni to smatraju nacipnalnim porazom, a oni nisu prošli ovuda da nas nisu gađali bombama, dodaje Babić, napominjujući da je u pitanju teško licemerje.

Da nije otkriveno šta je Bačulov planirao, usledio bi crni scenariom, a da se nešto desi Dijani Hrki, slična bi stvar bila.

- Ja sam dan ranije objavio šta će Dijana Hrka da uradi, ja sam, čini mi se, dam ranije objavio čitav scenario. Vidite, godinu dana se dešavaju stvari, niko nije išao u privatnu bolnicu... Ona kaže da ona nije snimala razgovor sa Vučićem, a ja verujem predsedniku... Ne daj Bože da joj se nešto desi, pokušaće da optuže predsednika kao što su ga optužili za nadstrešnicu... Kako je predsednik kriv, ja godinu dana pitam, i niko ništa nema da mi kaže - dodao je potom.

Autor: D.Bošković