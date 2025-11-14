AKTUELNO

PINK.RS SAZNAJE! Štimcu zabranjeno da posećuje bilo kakav JAVNI SKUP! Naloženo i da se svakog 1. i 15. u mesecu javlja u policijsku stanicu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, Tanjug/Andrija Vukelić ||

Viši sud u Beogradu delimično je usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rešenje sudije za prethodni postupak kojim je bio odbijen predlog za određivanje pritvora Vladimiru Štimcu, saznaje Pink.rs

Ovom odlukom vanpretresnog sudskog veća Štimcu je, kako saznajemo, izrečena mera zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licima i posećivanja određenih mesta - tako da mu se zabranjuje posećivanje svih javnih skupova i prijavljenih i neprijavljenih.

Takođe mu je naloženo da se svakog 1. i 15. u mesecu javlja nadležnoj policijskoj stanici. Prethodno je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu pustio Štimca da se brani sa slobode iako se tereti za teška krivična dela, kojima se poziva na nasilje u cilju rušenja ustavnog poretka.

Podsetimo, Štimac je osumnjičen da je 2. novembra pred okupljenim građanima, koji su ga snimali i to kasnije objavljivali na društvenim mrežama, pozivao građane da dođu pred Dom Narodne skupštine, sve vreme psovao pripadnike policije i učesnike drugog skupa, pokušavajući da napravi emotivni naboj kod građana, uz tvrdnje da policija napada Dijanu Hrku, majku mladića koji je poginuo 1. novembra 2024. godine prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a koja štrajkuje glađu.

Navedeno je dovelo do okupljanja građana ispred Doma Narodne skupštine, koji su motivisani pozivima Vladimira Štimca napadali policijske službenike i učesnke drugog skupa, gađajući ih pirotehničkim sredstvima, staklenim flašama i kamenjem, usled čega je jedan policijski službenik zadobio tešku telesnu povredu u predelu potkolenice.

Istom prilikom prouzrokovan je požar na šatoru koji koriste učesnici drugog skupa.

Autor: D.Bošković

