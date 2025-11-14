Blokader Pavle Cicvarić napao Luku Laloševića na Fakultetu političkih nauka!

Kako je naveo Lalošević, kako je došao na Fakultet kako bi se upisao u sledeću godinu studija u unapred utvrđenom rasporedu, na šalteru fakulteta ga je video student Pavle Cicvarić, koji je odmah počeo sa psovkama.

Kako navodi, vređao mu je roditelje, porodicu, i rekao da se jedva suzdržava da ga ne udari.

- Rekao sam mu da nema potrebe za tim, da sam došao na upis i nema pravo da me vređa. Tada je ponovo počeo da psuje i da me gura. Govorio je "Pička ti materina, govno jedno, treba da te bude sramota, jebaćemo sve vas ćacije. Kad budeš izašao sa fakulteta čuvaj se, nisi bezbedan - istakao je Lalošević i dodao:

- Upozorio sam ga da ću otići kod dekanke Fakulteta Maje Kovačević i da ću ga prijaviti ako nastavi sa takvim ponašanjem.

- Kako je nastavio otišao sam gore i obavestio dekanku o ovom slučaju. Ona je rekla kako ne može ništa da uradi i kako treba da podnesem prijavu i pronađem svedoke koji će potvrditi moju izjavu. Kada sam se vratio kod portirnice, video sam da Pavle Cicvarić okuplja svoje studente iz plenuma kako bi dali izjavu da on nije ništa uradio i da sam ceo incident ja prouzrokovao. Događaj se desio oko 11:35 - istakao je Lalošević.

Autor: A.A.