E, MOJA EVROPO! DA LI SE OVAKO BORI PROTIV FAŠIZMA?! Oštro reagovanje lidera SNS Vučevića na skandaloznu odluku suda u Splitu!

Predsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom skandalozne odluke suda u Splitu, gde su devetorica osumnjičenih za napade na Srbe pušteni iz pritvora.

-Dobili bi veće kazne da su prešli ulicu na crveno. E, moja Evropo. Da li se tako bori protiv fašizma?!- oglasio se Vučević na Iksu.

Autor: Dalibor Stankov