ZAJEDNIŠTVO I SLOGA SU NAM NASUŠNO POTREBNI, NIGDE NEMATE PRESEDANE KAO PO PITANJU SRBA I SRPSKOG PITANJA! Jaka poruka liders SNS Vučevića! A ovako je odgovorio na izmišljotine o navodnoj svađi s Dodikom

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević učestvuje na samitu „Euronews Adria Summit“, gde govori o važnim društvenim i političkim temama.

Na početku panela, Vučević je prokomentarisao svoj odnos sa Miloradom Dodikom, s kojim učestvuje na samitu.

-Meni je bilo smešno, neko je rekao da smo se svađali. Nekad je bolje da ne demantujete sve glupost, nego da pokažete radom. Čak i da ne mislimo isto, nikad se ne bismo svađali. Za nas je srpsko zajedništvo i sloga nešto što je nasušno potrebno- rekao je lider SNS.

On je govorio i o situaciji u regionu i našoj zemlji.

-Nekada mislim da srpski narod precizira na stabilnosti u regionu, a da drugi narodi koriste priliku da prave neprilike u regionu. Mi smo narod koji je iskusio i dobro i loše. Imam utisak da neki u regionu slušaju druge van regiona. Ugroženi su Srbi na KiM, naravno i Republika Srpska od 1995. kada je potpisan Dejtonski sporazum, počela je akcija slabljenja Republike Srpske- istakao je.

Vučević je izneo i svoj utisak da se Republika Srpska trudila 30 godina trudila da sačuva svoju poziciju, da ne dozvoli da se ugrozi stabilnost.

-Ali nigde nemate presedane kao po pitanju Srba ili srpskog pitanja na prostoru bivše Jugoslavije. Samo se u Srbiji proklamovala decantralizacija, da se ovde priča o autonomnim pokrajinama, a u Hrvatskoj Srbi nisu mogli da dobiju ništa od autonomije, status nacionalne manjine u Sloveniji. Nije ni to najgore. Najgori je neki vid stida prema sopstvenom narodu kod dela Srba, koji stalno traže krivicu u nama. Priča da je Slobodan Milošević rasturio Jugoslaviju, a Ante Starčević pisao program krajem 19. veka. Njihov ustanak ste imali već krajem 1918. Nama prelivaju nestabilnost u Srbiju. Zato što Srbija sada ne može dovoljno da se bavi RS ili KiM, nego da se bavimo da li danas možemo da izađemo na ulicu. Ne može da se održi sprsko veče, a mi smo rasturili Jugoslaviju. Nas su ubedili da deo naroda više gleda šta kaže Severina, nego patrijarh Porfirije. To je poraz- naveo je predsednik Srpske napredne stranke i dodao:

-Neke stvari se ponavljaju i ciklične su. Neke stvari su već viđenje. Što se tiče Republike Srpske nemamo mi prava da namećemo politiku. Sve što Republika Srpska radi na očuvanju njenog identiteta za Srbiju je prihvatljivo. Isto sam siguran da nisu radili ništa da otežaju Srbiji. Hrvati više ne mogu da imaju člana predsedništva u BiH. Političko Sarajevo neće da priča ništa sa Srbijom. Zna predsednik Dodik koliko je predsednik Vučić nudio Sarajevo auto-put Beograd- Sarajevo. Ne može. Vi danas da putujete do Jahorine treba da putujete pet sati.

Nismo preterano veliki, ali smo nezavisniji nego drugi

On je govorio i vojnom savezu koji prave određene zemlje iz regiona.

-Imate Albaniju i Hrvatsku kao članice NATO. I KiM koja je pod NATO kontrolom. Interesantno je da je vojna baza pored Prizrena „Sultan Murat“. Ako bi se pridružila Bugarska, to bi bila priča koja zaokružuje Srbiju kao vojno neutralnoj zemlju. Mi nismo preterano veliki, ali smo nezavisniji od drugih. To nam mnogi zavide. To što se dešava u Srbiji može da se završi preko noći. Može predsednik Vučić, ne daj Bože, da kaže da je Srbija do Kopaonika, a šta se dešava preko Drine nije naš problem. I nestaće obojena revolucija. Kad god smo mislili samo još ovo da odstupimo, da odsečemo jedan deo tela, desilo nam se da nam nije bilo bolje. Stigao je opet račun na naplatu- zaključio je Vučević.

Autor: Iva Besarabić