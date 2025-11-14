NE MOGU DA SLUŠAM TE GLUPOSTI VIŠE, TU MRŽNJU PREMA SOPSTVENOJ ZEMLJI Vučić o pisanju opozicionih medija: Neko je kao hrčak vredno skupljao i radio - za državu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Pariza je poručio da ne može više da sluša gluposti, tu mržnju prema sopstvenoj zemlji. Time je reagovao na pisanja opozicionih medija da je u Pariz otišao da traži politički oslonac i finansijski dah.

"Neki ne mogu to da shvate. Ja tu ne mogu da pomognem, ne ljutite se. Imali smo mnogo važnijih tema od finansijskog daha za Srbiju, pošto je to toliko glupo da nemam reči", kazao je Vučić posle sastanka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom odgovarajući na pitanja novinara.

Vučić je istakao da Srbija ima stopu javnog duga u odnosu na BDP 43 odsto, dok Francuska ima 115, 116, Italija 130, Grčka 220, Nemačka 86.

"Po tom pitanju smo duplo bolji od Nemačke. Ne mogu da slušam te gluposti više, tu mržnju prema sopstvenoj zemlji", rekao je Vučić.

Istakao je da takve gluposti pričaju, jer nikad ništa nisu uradili u svojoj zemlji i za svoju zemlju te da zato ne mogu da razumeju da neki drugi ljudi jesu.

"Zato nam nude kandidate koji su nam uništavali dinar, ne mogu da razumeju i ne mogu da prihvate da već 13 godina imamo stabilan kurs dinara, iako nije fiksni kurs, kao što ga nikada u svojoj istoriji nismo imali. Zato što neki ljudi mrze svoju zemlju. I ne vredi, možete pričati šta god hoćete, uvek će tako da bude", naveo je.

Vučić je istakao da Srbiji nije potreban finansijski dah i naglasio da država ima novca.

"Imamo para. Mi gledamo da držimo deficit na 3 odsto. Francuska ima deficit 5,4 odsto. Mi gledamo da deficit držimo da nam ne dođe do 3,1 odsto. Imamo pare, imamo 4 milijarde evra na računu. Mi ne možemo da trošimo to samo da bismo čuvali stopu u deficitu, a ne zato što nemamo pare", kazao je.

Dodao je da u zlatu u ovom trenutku imamo 6,5 milijardi evra, a da je sadašnja vlast nasledila četvrtinu od toga u zlatu.

"Neko je radio, neko je kao hrčak vredno skupljao i radio. Za državu, ne za sebe. Nisam ja bogatiji, nisu to moje pare. To su državne pare, narodne pare. Pare građana Srbije", istakao je Vučić.

Kako je rekao, nijednog trenutka nije spomenuo da ide u Pariz radi finansijskog daha ili političkog oslonca. Ukazao je da će za mesec dana ponovo imati večeru sam sa Antonijom Koštom i Ursulom fon der Lajen i istakao da ne postoji niko u Evropi sa kim se ne sreće i ne razgovara.

"Neki ljudi žive svoje izmišljene živote. U svojim mehurima laži N1 i Nove S i ne znaju šta će sa sobom. Očekujete od mene da u tome učestvujem i da objašnjavam šta sam pričao sa predsednikom Makronom onima koji pojma nemaju kako ti razgovori izgledaju", rekao je predsednik.

Vučić je naglasio da Srbiji nisu potrebne pare već da je potrebno da imamo sistem.

"Nije pitanje da li ćete vi da bacite pare, nego je pitanje možete li da pravite veći deficit ili ne možete. Hoćete li da pravite veći javni dug ili nećete. Kada sam postao predsednik vlade, bila je 79 odsto stopa javnog duga. Danas je 43 odsto stopa javnog duga u Srbiji. Jedna od najnižih u Evropi", naveo je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov