MRDIĆ NAJAVLJUJE SET PRAVOSUDNIH ZAKONA: Povratak otetog sudstva i tužilaštva narodu!

Foto: TV Pink Printscreen

U nastavku svoje borbe za vraćanje „otetog sudstva i tužilaštva državi“, koju je započeo štrajkom glađu, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić najavio je da će predložiti Narodnoj skupštini usvajanje seta pravosudnih zakona.

„Ovaj set pravosudnih zakona predložiću kao narodni poslanik. Verujem da će većina narodnih poslanika podržati predloge mojih zakona kojima će se urediti javnotužilačka i sudska mreža i prilagoditi našim zakonima i potrebama građana. Urediće se rad i sastav Visokog saveta tužilaštva i Visokog saveta sudstva, kao i izbor i opoziv članova ovog tela iz redova koje bira Narodna skupština“, poručio je Mrdić.

On je dodao da će kao predsednik Odbora za pravosuđe tražiti da se raspravlja o izveštajima o radu vrhovnog tužioca Zagorke Dolovac i predložiti da se ti izveštaji odbiju. „Izveštaji su lažni, nepotpuni i ne prikazuju ono što je Dolovac zaista radila – rušila državu“, rekao je Mrdić.

Ako Odbor odbije izveštaj i to potvrdi Narodna skupština, obavestiće se Visoki savet tužilaštva, što bi bio početak procedure za razrešenje vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac.

„Ove promene i smene znače povratak otetog tužilaštva i sudstva narodu i državi. Promene znače pobedu za građane koji godinama čekaju da im tužilaštva i sudstvo donesu pravdu. Promene znače olakšanje za većinu tužilaca i sudija koji pošteno rade svoj posao, a koje zloupotrebljavaju interesne grupe na čelu sa Dolovac, Mladenom Nenadićem i Jasminom Vasović“, istakao je Mrdić.

Na kraju je poručio: „Vreme pravde i odgovornosti dolazi! Živela Srbija!“

Autor: Dalibor Stankov

