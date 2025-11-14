AKTUELNO

Politika

Vesiću i Momiroviću produžen kućni pritvor za još tri meseca

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug ||

Viši sud u Beogradu produžio je kućni pritvor bivšim ministrima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću, osumnjičenima da su zajedno sa još nekoliko uhapšenih vršili koruptivna krivična dela prilikom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija)".

Momiroviću, Vesiću, i osumnjičenima A.D, N.Š, S.K, S.J, V.N, I.P. i Z.M. kućni pritvor uz elektronski nadzor (nanogvicu) produžen je za još tri meseca, potvrdila je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Pored toga, svima i A.C. i D.P. je produžena mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svedocima koji još uvek nisu ispitani u postupku, dok je N.T. i N.I. ukinuta ta mera.

Na ovo rešenje je dozvoljena žalba u roku od tri dana.

Oni su osumnjičeni da su vršenjem koruptivnih krivičnih dela prilikom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija)", oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara.

Autor: Dalibor Stankov

#Goran Vesić

#Korupcija

#Kućni pritvor

#Novi Sad

#Tomislav Momirović

#nadstrešnica

POVEZANE VESTI

Politika

Momiroviću i Vesiću kazna pritvora preinačena u kućni pritvor

Politika

JEDNA FOTOGRAFIJA JE KLJUČNA: Momirovićev advokat traži izuzeće tužioca Nenadića (FOTO)

Hronika

DEJAN I SRĐAN OSTAJU IZA REŠETAKA: Produžen pritvor osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić

Hronika

Produžen pritvor za šest osumnjičenih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja

Hronika

PRODUŽEN PRITVOR OSUMNJIČENIMA ZA UBISTVO DANKE ILIĆ!

Hronika

Dekanki Medicinskog fakulteta u Novom Sadu određen kućni pritvor: Evo za šta se sumnjiči