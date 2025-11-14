Vesiću i Momiroviću produžen kućni pritvor za još tri meseca

Viši sud u Beogradu produžio je kućni pritvor bivšim ministrima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću, osumnjičenima da su zajedno sa još nekoliko uhapšenih vršili koruptivna krivična dela prilikom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija)".

Momiroviću, Vesiću, i osumnjičenima A.D, N.Š, S.K, S.J, V.N, I.P. i Z.M. kućni pritvor uz elektronski nadzor (nanogvicu) produžen je za još tri meseca, potvrdila je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Pored toga, svima i A.C. i D.P. je produžena mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svedocima koji još uvek nisu ispitani u postupku, dok je N.T. i N.I. ukinuta ta mera.

Na ovo rešenje je dozvoljena žalba u roku od tri dana.

Oni su osumnjičeni da su vršenjem koruptivnih krivičnih dela prilikom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija)", oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara.

Autor: Dalibor Stankov