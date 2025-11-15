OFAC nije dozvolio NIS-u nastavak aktivnosti

Naime, ministarstvo finansija SAD (OFAC) nakon dodatnih konsultacija sa Stejt departmentom utvrdilo da bi bilo nesaglasno sa važećom politikom izdavanja licenci da se NIS-u odobre transakcije koje se odnose na nastavak održavanja poslovanja.

OFAC je utvrdio, kako je navedeno u dokumentu, da bi bilo nesaglasno sa važećom politikom izdavanja licenci da se odobre transakcije koje se odnose na nastavak održavanja poslovanja i unapređenje promena u korporativnom upravljanju NIS-a i aktivnosti vezane za dezinvestiranje koje uključuju bugarsku filijalu i druge ne-srpske filijale NIS-a, kako je opisano u zahtevu.

Vlada Srbije održaće sutra sednicu u Palati Srbija, na koju su pozvani i svi direktori javnih preduzeća. Sednica će početi u 11 sati, najavljeno je iz vlade.

Premijer Đuro Macut je, podsetimo, zakazao za sutra sednicu vlade, kojoj će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a tema je Naftna industrije Srbije (NIS).

Tema sednice će biti odgovor američkog OFAC-a na zahtev za izuzeće od sankcija NIS-u.

Podsetimo, kako je ranije potvrđeno "Blic Biznis“, posebna pažnja biće posvećena očekivanom odgovoru OFAC-a u vezi sa aktuelnom situacijom u NIS-u.

Podsetimo, ruski vlasnici Naftne industrije Srbije poslali su zahtev američkom OFAC-u u kojem se traži produžetak licence za rad, na osnovu pregovora sa trećom stranom. Očekivao se odgovor u toku ove nedelje.

Sankcije su SAD uvele zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji.

Kompanija NIS obavestila je javnost da nije produžena posebna licenca Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje što je označilo početak primena američkih sankcija prema toj kompaniji.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/