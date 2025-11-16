VUČIĆ NA SEDNICI VLADE O NIS-u: Narod ne mora da brine, ali moramo preduzeti određene mere! Ako se ne dogovore - ponudićemo višu cenu! Do sledeće nedelje konačna odluka!

U Palati Srbija održana je sednica Vlade na koju su prisustvovali svi direktori javnih preduzeća. Sednica Vlade Srbije počela je u 11 časova u Palati Srbija.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao je da gotovo godinu dana, kada je prvi put najavio da je moguće da dođe do ovakvih sankcija, i kada je govorio o namerama da se Rusi istisnu iz većinskog vlasništva, mnogi su reagovali na način kao da ja dramim i da će se to rešiti samo od sebe.

- Ukazivao sam da će se problemi gomilati i da će ih biti sve teže rešiti, niko nije hteo da čuje. Ponajviše zahvaljujući mojim razgovorima sa Amerikancima, koje sam molio svakog meseca u više navrata, da nam početak sprovođenja sankcija pomeraju. Na vreme sam najavio i da se to više neće ponavljati, jer su mi to nedvosmisleno rekli. I to nema veze sa nama, već sa Rusijom i njihovom politikom - rekao je Vučić.

Kako kaže, u međuvremenu je u mnogim stvarima urađen dobar posao. Dodaje da se 37 dana sprovode sankcije efektivno, a da to niko u Srbiji nije osetio, ni psihološki niti fizički.

- Nikoga od vas nije zabolela glava, jer ste mislili da će neko drugi to da reši. Dobro smo se pripremali, i u robnim rezervama i u vojsci. Hrana nam je na sto posto nivou, gorivo bolje i više nego ikada. Imamo 25 hiljada tona dizela u vojnim rezervama, i ukoliko bude bilo potrebno za civilne potrebe da Vojska izađe u susret narodu - rekao je Vučić i dodao:

- Pre dve godine sam tražio da policija obezbedi svoje rezerve, a oni nemaju ništa.

Kako kaže, onog trenutka kada ljudi ne budu dobili hleb ujutru, jer ne razumeju da uništavanje Rafinerije i nedostatak goriva, dovodi nas do katastrofe.

- Naše zdravstvo je sto posto na dizelu. Ukoliko dođe do toga, pre svega će se on preusmeravati na zdravstvo, tu ne sme da stane ništa niti da se dogodi ništa - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su SAD dale rok do februara da se to sve završi, ali ne omogućavaju u međuvremenu da koristimo JANAF.

- Hrvati su prekinuli dotok nafte iste sekunde kada su nam uvedene sankcije, iako su od nas živeli. NIsu hteli da rizikuju ni minut bilo šta. A mi sve vreme rizikujemo zbog odnosa koji imamo prema Rusima. Rizikuju i naše banke. Američki zvaničnici su me upozorili i za opasnost po naše finansijske institucije - rekao je Vučić.

Kako kaže, posle toga, da nam kreditni rejting ne bi bio ugrožen mi moramo da izađemo iz toga. Dodaje da ne smemo da ugrozimo najveću domaću banku koju imamo i ceo finansijski sistem.

- Siniša, razumem tvoju nervozu, ali nemoj da je širiš. Kupite benzin što pre, ako treba rebalans, vanredne su okolnosti i sazivajte Skupštinu. Moramo imati rezervi dovoljno. Izdvoj 60 miliona za to. Dodajte i dodatni dizel, za svaki slučaj - rekao je Vučić.

Kako kaže, ono što nama ostaje da radimo u narednim danima, odluku možemo da donesemo do naredne nedelje konačnu.

- Razgovarajte sa Rusima, razgovaraću i ja. Verujem da će, pošto je uslov da se prihvati razgovor o vlasništvu, nadam se da će Rusi zajedno sa svojim azijskim i evropskim partnerima da pošalju pismo, da to potpišemo i da vidimo da li će Amerikanci to da prihvate ili ne, i da li će omogućiti dotok nafte ili ne. Jer mi bez dotoka nafte do 13. februara smo u kolapsu - rekao je Vučić.

Ističe da će da moli amerikance da pomognu po tom pitanju, bez obzira što su oni ovo i proizveli.

- Moliću za kakav takav dotok nafte da rafinerija može da radi. Ukoliko se oni ne dogovore oko cene, moj je predlog da i mi ponudimo cenu, iako mi nismo ruski izbor. Mi moramo da ponudimo višu cenu, a tu su nam potrebni razgovori sa svim finansijerima, ako ne budemo imali drugog rešenja, ma šta da košta - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će morati da se izvede specijalna operacija, dodaje da će obavestiti građane ukoliko se to desi. Dodaje da želi do krajnjih granica da sve iscrpi pre nego što se donese odluka.

- Odluka mora da bude doneta u narednih sedam dana, moramo u sledeću nedelju da imamo rešenje, nemamo više šta da čekamo - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su rezerve nafte u Vojsci kao i u NIS-u, što je pokazatelj da smo se postavili ozbiljno kao država.

- Pročitaću kolike su nam rezerve sada. NIS-ove operativne rezerve su: benzin - 7200 tona, dizel - 33000 tona. Zamislite, Vojska nam ima rezerve skoro kao NIS. Kerozin - 3800 tona. U Vojsci imamo 15000 tona rezervi. Ovo što nisu operativne rezerve, stanje rezervi u danima: benzin 50000 tona benzina i više od 90000 tona dizela - rekao je predsednik.

- Zamolio bih vas da Vrbas, Jagodina i Beograd, počnite da plaćate račune toplanama i ne igrajte se sa time. Počnite da rešavate te probleme, inače ćemo sve da menjamo na svim mestima - rekao je Vučić i dodao:

- Bajatoviću, završite konačno gas za Valjevo i Aleksandrovac - Tutin. Takođe, završite put od Leskovca do Vranja, da bi mogli u budućnosti da obezbedimo više gasa.

Vučić je zamolio premijera da imaju zasedanja na dnevnom nivou, dodaje da će on danas imati sastanak sa potencijalnim azijskim i evropskim partnerima Ruske Federacije.

- Budu li se dogovorili oko cene, a molićemo da se što pre dogovore, biće dobro, ako ne, mi ćemo da ponudimo višu cenu - rekao je Vučić.

Kako kaže, Rafinerija mora da radi, Naftna industrija mora da radi, i narod mora da bude obezbeđena u svim sektorima.

Vučić je rekao da narod ne mora da brine, proći će još 30 i nešto dana, i vi nećete osetiti ništa, preduzećemo mere na vreme, iako one neće biti bez posledica po našu zemlju.

Premijer Vlade Srbije Đuro Macut, rekao je da će raditi na tome da se održi dinamika u Vladi i da će zasedati i na dnevnom nivou.

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović, rekla je da moramo da donosimo teške odluke i da budemo svi zajedno spremni za to.

- Moramo da budemo svesni teške situacije u kojoj se nalazimo. Moramo da zasedamo na dnevnom nivou, ukoliko je to neophodno, jer moramo da donosimo odluke. Stvari su jasne, više puta smo dobijali produženja licence za rad, zahvaljujući naporima i dijalogu koji smo imali, ali od 9. oktobra one su nastupile i juče smo dobili poruku da mora doći do trajnog ruskog vlasništva iz kompanije NIS - rekla je Handanović.

Kako kaže, spremali smo se za nepredvidive situacije, da bi mogli da odreagujemo, ali mi naše rezerve moramo da čuvamo. Dodaje da ona kao ministar energetike, kaže da voditi resor u ovom trenutku je skoro nemoguće, ističe da je spremna i da podnese ostavku, jer ne vidi način na koji može da se prevaziđe ova situacija.

- Bez Rafinerije u Pančevu nama nema života, ona je primarna za nas, bez goriva možda ni pekare ne mogu da dobiju hleb svakoga dana - rekla je ministarka.

Ističe da NIS ima rezervi, ali da se one broje u desetinama dana. Kako kaže, ne misli da treba da ih aktiviramo u velikoj meri.

Ministar finansija Siniša Mali, rekao je da ova situacija sa NIS-om nas sve ugrožava. Dodaje da smo jedina zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom, ova situacija sve ugrožava.

- Znam da predsednik sve to zna, ali da u ovom trenutku moramo da razmišljamo o sebi i moramo da preduzmemo neke stvari, jer sve nam je ugroženo. Apsolutno sve. Osetio sam se u obavezi da Vam to kažem. Radili smo sve u poslednjih par meseci sve što su naši prijatelji iz Rusije rekli. Od tada se ništa nije desilo, a sve smo ih podržali, u svakom koraku koji su rekli da preduzimaju - rekao je Mali.

Mali je rekao da se nisu udostojili, bez obzira na rešenje koje traže, da ga nisu tražili sa nama, dodaje da nisu zemlji partneru, suvlasniku, nisu nam ponudili da rešenje nalazimo zajedno.

- Još jednom, predsedniče, znam da je za Vas to teška odluka, ali moram da kažem da je krajnji trenutak da razmišljamo o sebi - rekao je Mali.

Kako kaže, ako ne rešimo ovaj problem, ugrozićemo sve što smo do sada radili.

Autor: A.A.