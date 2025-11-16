VLADA ĆE ZASEDATI NA DNEVNOM NIVOU! Macut: Imamo kriznu situaciju prvog stepena, moramo da održimo stabilnost

Premijer Đuro Macut izjavio je danas na sednici vlade povodom aktuelne situacije sa NIS-om da će Vlada zasedati na dnevnom nivou zbog toga što je u Srbiji, kako je naveo, krizna situacija prvog stepena.

"Mi moramo da održimo stabilnost kako državnog sistema u smislu javnih službi i svega što se tiče javne dnevne operativnosti, a svakako ćemo raditi na tome da održimo i dinamiku u Vladi. Zasedaćemo u ovoj situaciji, koja je zaista krizna situacija prvog stepena, i na dvenom nivou kao što ste i predložili", rekao je Macut.

On je zahvalio predsedniku države Aleksandru Vučiću na sagledavanju situacije u kojoj se Srbija nalazi, kao i resornim ministrima.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na sednici je rekla da ukoliko je potreban rebalans budžeta, parlament će promptno reagovati.

Predsednik države Aleksandar Vučić nadovezao se na izjavu Brnabić, rekavši da smatra da to svaki građanin Srbije razume i da to moraju da razumeju i "oni koji drugačije misle".

"Oni, vidim, traže samo nacionalizaciju, nacionalizaciju. Naša politika je drugačija. Naša politika je partnerska i prijateljska. Sa Ruskom Federacijom moramo da čekamo poslednji trenutak i da im dopustimo mogućnost da svoje asete prodaju", naglasio je Vučić.

Ministarka energetike Dubravka Đedović obratila se nakon sednice Vlade o NIS-u.

Autor: D.Bošković