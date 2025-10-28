Macut: Akademska godina počela na većini fakulteta, na ostalim 3. novembra

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da je na većini univerziteta i fakuleta u Srbiji počela nova akademska godina, a da se očekuje da će 3. novembra početi i na preostalim fakultetima i naveo da studenti pokazuju da su zainteresovani za nastavak svog školovanja.

Macut je rekao da je prema planu koji je napravljen sa svim članicama državnih univerziteta, odnosno fakultetima, dogovoreno da se školska godina u nastavnom smislu završi 31. oktobra, a da nova školska godina počne 3. novembra.

''To je zapravo bio taj rok, sa produženjem od meseca dana kako bi se nastavni program i planovi ispunili i da bi se ispitni rokovi završili. Imamo jako povoljnu situaciju, mogu da kažem, da je čak u većini univerziteta i fakulteta školska godina i krenula akademska školska godina u dobrom delu. Tako da nam ostaje da 3. novembra kompletiramo i da nastava krene na svim fakultetima kako smo to i dogovorili'', rekao je Macut za Javni servis Srbije.

Naveo je da su pojedini univerziteti izuzetno proaktivni, kao što je kragujevački gde je nastava počela oko 20. oktobra, a da je na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, nova školska godina počela 1. oktobra po standardnom kalendaru.

''Tako da imamo veoma dobre vesti da će akademska godina u idućoj školskoj godini popuniti malu prazninu koja je nastala, uspeli smo da spasimo i da dostignemo ritam da u sledeću školsku godinu krenemo na vreme'', rekao je Macut.

Naveo je da su na svim fakultetima održavaju ispitni rokovi, da se na Medicinskom fakultetu u Beogradu održava oktobarski rok.

''Moja komisija kojom predsedavam, iz interne medicine, u petak imamo ispit. Mogu da kažem da je u prvom roku izlaznost bila dobra i da je kvalitet ispita bio takođe veoma dobar, izašao je veliki broj i to veoma dobrih studenata, čak mogu reći i odličnih. Bili smo svi vrlo prijatno zatečeni situacijom, da smo podelili i dobre ocene, da nije bilo padanja, bilo je nekih odustajanja u početku, ali to je stvarno mali broj'', rekao je Macut.

Naveo je da su studenti radili i učili i da pokazuju interes za nastavak svog školovanja, kao i da je njihov pristup ispitima pokazao da su u najvećem procentu nadoknadili sve što je bilo zaustavljeno i usporeno u protekloj školskoj godini.

Autor: Jovana Nerić