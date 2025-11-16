'VUČIĆ NE MENJA MIŠLJENJE I STAVOVE POD PRITISKOM' Brnabić odbrusila blokaderima: Tada se najviše i najjače bori, i uvek se drži date reči!

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić reagovala je na navode blokadera o nacionalizaciji Naftne industrije Srbije

Tim povodom, ona se oglasila na društvenoj mreži X:

- Čitavo jutro čitam kako blokaderi najavljuju da će Aleksandar Vučić ipak nacionalizovati NIS, da će ga oduzeti od Rusa i da je današnja sednica Vlade predstava za javnost na kojoj će Vlada, kao, da se bori za oduzimanje NIS, a Vučić će se, kao, protiviti, ali će na kraju biti kako Vlada kaže.

Celo jutro pričaju kako će se Aleksandar Vučić skloniti iza odluka Vlade Srbije. Nekoliko stvari ovo pokazuje o blokaderima:

(1) da uopšte ne poznaju i ne razumeju kako Aleksandar Vučić

funkcioniše i kakvi su mu životni principi;

(2) da uopšte ne poznaju svoju državu;

(3) da uvek polaze od sebe i misle da su svi kao oni;

(4) da nikako i nikada ne žele da čuju pametnije od sebe.

Od početka ove krize, koja nikakve veze nema sa Srbijom, već se tiče geopolitike i, pre svega, odnosa između SAD i Rusije, predsednik Vučić je pričao isto – ovo nije komunizam, privatnu imovinu ćemo tretirati kao svetinju, neće biti nikakvih nacionalizacija, konfiskacija i oduzimanja privatne imovine.

Danas je sve to ponovio – ako treba, preplatićemo NIS, ali nećemo oduzimati. Istovremeno, zaštitićemo naše građane i našu privredu, zaštitićemo naše nacionalne interese, a pokazaćemo kako se ponaša principijelna zemlja i u najtežim okolnostima.

Naučite da Aleksandar Vučić ne menja mišljenje i stavove pod pritiskom – naprotiv, tada se najviše i najjače bori, i uvek se drži date reči - zaključila je ona.

Autor: D.Bošković