Zelenski u Atini: Prva stanica evropske turneje posvećena energetskom sporazumu sa Grčkom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski započeo je danas posetu Grčkoj, koja je prva stanica na njegovoj novoj evropskoj turneji, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Glavne teme razgovora koje će Zelenski voditi sa grčkim zvaničnicima biće stvaranje vertikalnog koridora za transport tečnog prirodnog gasa (LNG) i priprema novog energetskog sporazuma između Kijeva i Atine.

Očekuje se da će biti potpisan i dokument koji treba da ojača energetsku bezbednost Ukrajine, prenosi RBK Ukrajina.



Zelenski je u jutarnjem obraćanju najavio evropsku turneju, a nakon posete Grčkoj, sutra će otputovati u Francusku, a u utorak u Španiju.

Očekuje se da će Zelenski u Francuskoj zaključiti sporazum koji će ojačati borbenu avijaciju, a u Španiji će razgovarati o "podršci Ukrajini u ratnim vremenima", navodi se u saopštenju.

