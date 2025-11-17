Linta: Srbija da pokrene procesuiranje zločina nad srpskim civilima u Vukovaru

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas da bi Srbija trebalo da pokrene pitanje procesuiranja zločina nad srpskim civilima u Vukovaru, da insistira da se u Vukovaru podigne spomenik sa imenima ubijenih Srba i da vodi aktvinu borbu za istinu da je rat u Vukovaru započeo proustaški režim Franje Tuđmana.

On je, povodom 34 godine od "oslobođenja" Vukovora i masovnih zločina nad srpskim civilima ocenio da su hrvatske paravojne formacije posle 3.maja 1991. godine okupirale Vukovar i likvidirale više od 200 srpskih civila do njegovog oslobođenja 18. novembra 1991. godine.

Kako je naglasio odluku da se započne rat u Vukovaru doneo je proustaški režim Franje Tuđmana jer je bilo jasno da samo ratom grad i opština mogu da se etnički očiste od Srba, kao i da su hrvatske paravojne formacije na čelu sa Tomislavom Merčepom započele obračun sa Srbima u Vukovaru početkom 1991. godine kada je počelo miniranje srpskih lokala i kioska "Borbe".

"Ubijanja Srba na području opštine Vukovar su trajala od 1. maja pa sve do oslobođenja 18. novembra 1991. godine. Samo u periodu od 1. novembra do 18. novembra ustaške snage su masakrirale 52 srpska civila. Najmasovniji zločin dogodio se 16. novembra 1991 kada su na zvjerski način ubijena 24 civila, od čega devet žena i četvoro dece", podsetio je Linta.

Kako je rekao u Hrvatskoj se negiraju masovni zločini nad Srbima u Vukovaru jer bi otvaranjem tog pitanja bio demaskiran lažni mit o Domovinskom ratu, a priznanjem o masovnim likvidacijama srpskih civila otkrilo bi se da u Vukovaru nije bilo reči ni o kakvoj velikosrpskoj agresiji već o nameri hrvatskih paravojnih formacija da po nalogu Franje Tuđmana započnu rat i etnički očiste Vukovar od Srba.

"Za pomenute masovne zločine nad srpskim civilima u Vukovaru do danas niko nije odgovarao. Hrvatska vlast u Vukovaru dugi niz godina odbija svaku pomisao da se podigne spomenik srpskim civilima koji su ubijeni u Vukovaru pre i za vreme rata", zaključio je Linta.

Autor: Marija Radić