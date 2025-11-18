NA USTAŠKO SKANDIRANJE U PODGORICI CRNOGORCI ĆUTE: Ubij Srbina se orilo stadionom, a policija, mediji i država - MUK! Nakon utakmice nastavili u istom tonu

Skandalozne scene viđene su na stadionu "Pod Goricom" tokom meča Crna Gora - Hrvatska.

Hrvatski navijači, njih oko 550 koji su stigli u Podgoricu, skandirali su proustašku parolu "Za dom spremni", a potom vređali Srbe usklicima "Ubij Srbina" i "Ko ne skače pravoslavac".

I dok navijači reprezentacije Hrvatske skandiraju "Ubij Srbina", baš kao i u Zagrebu kad je Jakov Milatović mirno stajao i pravio se lud, sad ćute i crnogorska policija, mediji, država.

Hrvatska reprezentacija je pobedila, te su njeni navijači nastavili slavlje i nakon utakmice. Sa stadiona su prešli u pab gde su, u kom su se puštale navijačke i hrvatske nacionalističke pesme. Pominjao se i Vukovar i Dunav.

Autor: Pink.rs