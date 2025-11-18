AKTUELNO

Politika

NA USTAŠKO SKANDIRANJE U PODGORICI CRNOGORCI ĆUTE: Ubij Srbina se orilo stadionom, a policija, mediji i država - MUK! Nakon utakmice nastavili u istom tonu

Izvor: Kurir, Foto: AP Photo/Risto Bozovic ||

Skandalozne scene viđene su na stadionu "Pod Goricom" tokom meča Crna Gora - Hrvatska.

Hrvatski navijači, njih oko 550 koji su stigli u Podgoricu, skandirali su proustašku parolu "Za dom spremni", a potom vređali Srbe usklicima "Ubij Srbina" i "Ko ne skače pravoslavac".

I dok navijači reprezentacije Hrvatske skandiraju "Ubij Srbina", baš kao i u Zagrebu kad je Jakov Milatović mirno stajao i pravio se lud, sad ćute i crnogorska policija, mediji, država.

Hrvatska reprezentacija je pobedila, te su njeni navijači nastavili slavlje i nakon utakmice. Sa stadiona su prešli u pab gde su, u kom su se puštale navijačke i hrvatske nacionalističke pesme. Pominjao se i Vukovar i Dunav.

Autor: Pink.rs

#Crna Gora

#Hrvatska

#Skandiranje

#Ubistvo

#ustaše

POVEZANE VESTI

Sport

Skandal u Podgorici: Hrvati pevali 'Ubij Srbina', evo kako su reagovali Crnogorci (VIDEO)

Ostali sportovi

JEZIVE SCENE NA US OPENU: Drejper povraćao nekoliko puta tokom meča sa Sinerom - završio i na kiseoniku (VIDEO)

Košarka

TRENER I KOŠARKAŠ ZAVRŠILI U URGENTNOM - Poznati NOVI DETALJI tuče u kojoj je učestvovao Milan Gurović!

Ostali sportovi

DRAMA NA VIMBLDONU: Dvojici navijača pozlilo u istom gemu (FOTO)

Ostali sportovi

SUDIJA KRVAV, OSAM SPORTISTA ISKLJUČENO! Amerika bruji o nezapamćenom haosu nasred utakmice! POGLEDAJTE!

Fudbal

SKANDAL U BIH! Uzeo je loptu i dao gol, nastao je haos, a onda je ceo tim seo na teren (VIDEO)