Skandal u Podgorici: Hrvati pevali 'Ubij Srbina', evo kako su reagovali Crnogorci (VIDEO)

Izvor: Informer.rs, Foto: AP Photo/Risto Bozovic ||

Hrvatski navijači uzvikivali su "Ubij Srbina" i "Za dom spremni" na utakmici poslednjeg kola kvalifikacija za Mundijal 2026, protiv Crne Gore na stadionu u Podgorici.

U Podgorici se igra utakmica između reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, a na 20 minuta do kraja meča vodi domaći tim rezultatom 2:1. Prvo poluvreme obeležio je i incident na tribinama, nakon što je deo hrvatskih navijača uzvikivao uvredljive i neprikladne parole.

Foto: AP Photo/Risto Bozovic

Hrvatski navijači su na stadion "pod Goricom" stigli uz pojačanu policijsku pratnju, a deo gostujućih navijača tokom meča uzvikivao je parole poput "Za dom spremni" i "Ubij Srbina", što je izazvalo negodovanje i zvižduke sa drugih tribina.

Dok je jedan deo crnogorskih navijača jasno reagovao i osudio ovakvo ponašanje, drugi deo publike ostao je pasivan. Hrvatski navijači su potom skandirali i „Vukovar“, a zatim razvili transparent sa porukom:

"Za Hrvatsku mi ćemo umreti, Škabrnja i Vukovar nas su zauvek svet", piše na transparentu.

Autor: A.A.

