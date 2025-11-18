AKTUELNO

Politika

'SRBIJA IDE NAPRED' Mesarović: 'China Shandong International' nastavlja sa plasiranjem proizvoda širom provincije Šandong iz naše zemlje (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram ||

Ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se na svom instagram nalogu posle sastanka sa elegacijom kompanije „China Shandong International“, koju je predvodio Čang Sjusijan, direktor ,,China Shandong”.

- Nastavili smo u Beogradu razgovore sa delegacijom kompanije „China Shandong International“, koju je predvodio Čang Sjusijan, direktor ,,China Shandong”- napisala je ministarka Mesarović na svom instagram nalogu.

- Tome je prethodio sastanak koji su pre dve nedelje u Šangaju održali predsednik Vlade Republike Srbije i predsednik kompanije „China Shandong International“, a u vezi sa plasmanom srpskih proizvoda na benzinskim pumpama i malim prodajnim objektima kojima ova kompanija upravlja na železničkim stanicama širom NR Kine- piše u objavi.

- Na sastanku su dogovoreni konkretni koraci po osnovu kojih očekujemo da će prve porudžbine ove kompanije uslediti do kraja ove godine i da će se srpski proizvodi naći na rafovima benzinskih stanica i prodajnim objektima „China Shandong” na železničkim stanicama, ali i širom provincije Šandong- piše u objavi.

- Srbija ide napred vođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem- zaključila je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić

#Adrijana Mesarović

#Kina

#plasiranje proizvoda

#pumpe

#železnica

POVEZANE VESTI

Politika

'PRISTOJNA SRBIJA POBEĐUJE' Mesarović: Nasmejana lica, snažna energija i jasna poruka - našu otadžbinu Srbiju čuvamo i branimo! (FOTO)

Politika

ADRIJANA MESAROVIĆ UPUTILA PORUKU POSLE MIRNIH ŠETNJI ŠIROM SRBIJE: Pokazujemo pravo lice Srbije – ljubav, toleranciju i podršku normalnom životu! (FO

Politika

Mesarović iz Priboja: Izuzetno nam je važan privredni razvoj svakog dela naše zemlje

Politika

'NAŠU SRBIJU NEĆEMO DATI NIKOM' Mesarović: Veliki patriotski Pokret za narod i državu biće otvoren za sve dobronamerne ljude (VIDEO)

Politika

Mesarović nakon sastanka sa Sakovom: Verujem da ćemo zajedničkim zalaganjem doprineti daljem jačanju ekonomskih veza Srbije i Slovačke!

Politika

'NEĆE NIKOME USPETI DA NAS SLOMI' Mesarović: Veličanstven skup, neverovatna energija i još veća ljubav prema našoj Srbiji i njenoj budućnosti! (FOTO)