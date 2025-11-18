'SRBIJA IDE NAPRED' Mesarović: 'China Shandong International' nastavlja sa plasiranjem proizvoda širom provincije Šandong iz naše zemlje (FOTO)

Ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se na svom instagram nalogu posle sastanka sa elegacijom kompanije „China Shandong International“, koju je predvodio Čang Sjusijan, direktor ,,China Shandong”.
- Nastavili smo u Beogradu razgovore sa delegacijom kompanije „China Shandong International“, koju je predvodio Čang Sjusijan, direktor ,,China Shandong”- napisala je ministarka Mesarović na svom instagram nalogu.
- Tome je prethodio sastanak koji su pre dve nedelje u Šangaju održali predsednik Vlade Republike Srbije i predsednik kompanije „China Shandong International“, a u vezi sa plasmanom srpskih proizvoda na benzinskim pumpama i malim prodajnim objektima kojima ova kompanija upravlja na železničkim stanicama širom NR Kine- piše u objavi.
- Na sastanku su dogovoreni konkretni koraci po osnovu kojih očekujemo da će prve porudžbine ove kompanije uslediti do kraja ove godine i da će se srpski proizvodi naći na rafovima benzinskih stanica i prodajnim objektima „China Shandong” na železničkim stanicama, ali i širom provincije Šandong- piše u objavi.
- Srbija ide napred vođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem- zaključila je Mesarović.
Autor: Jovana Nerić