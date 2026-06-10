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NOVI SAD ULAZI U 'SMART CITY' ERU! Žarko Mićin najavio nove kineske investicije, evo šta podrazumevaju pametna rešenja (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Printscreen instagram ||

Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada, održao je danas sastanak sa generalnim direktorom kompanije „China Shandong Hi-Speed Qianfang International Technology“, gospodinom Jan Vangom.

- Imao sam izuzetno kvalitetan razgovor sa generalnim direktorom kompanije „China Shandong Hi-Speed Qianfang International Technology“, gospodinom Jan Vangom, kao i direktorima te firme iz beogradskog ogranka, o primeni savremenih tehnoloških rešenja u Novom Sadu. Nakon uspešnog sastanka koji smo imali prošlog meseca u Pekingu, današnji razgovor u Novom Sadu predstavlja važan korak u nastavku realizacije aktivnosti koje vode ka njegovoj modernizaciji- naveo je Mićin na Instagramu.

Prvi čovek Grada je istakao da su uvođenje pametnih sistema u saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, kao i digitalizacija gradskih usluga, neophodni za dalji razvoj Srpske Atine.

- Zato ću uvek insistirati na rešenjima koja doprinose efikasnijem funkcionisanju grada i boljem kvalitetu života naših sugrađana. Novi Sad zaslužuje da bude moderan evropski „smart city“! Zato nastavljamo da gradimo partnerstva koja će nam pomoći da taj cilj ostvarimo- zaključio je.

Autor: Jovana Nerić

#Novi Sad

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#Žarko Mićin

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