NOVI SAD ULAZI U 'SMART CITY' ERU! Žarko Mićin najavio nove kineske investicije, evo šta podrazumevaju pametna rešenja (FOTO)

Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada, održao je danas sastanak sa generalnim direktorom kompanije „China Shandong Hi-Speed Qianfang International Technology“, gospodinom Jan Vangom.

- Imao sam izuzetno kvalitetan razgovor sa generalnim direktorom kompanije „China Shandong Hi-Speed Qianfang International Technology“, gospodinom Jan Vangom, kao i direktorima te firme iz beogradskog ogranka, o primeni savremenih tehnoloških rešenja u Novom Sadu. Nakon uspešnog sastanka koji smo imali prošlog meseca u Pekingu, današnji razgovor u Novom Sadu predstavlja važan korak u nastavku realizacije aktivnosti koje vode ka njegovoj modernizaciji- naveo je Mićin na Instagramu.

Prvi čovek Grada je istakao da su uvođenje pametnih sistema u saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, kao i digitalizacija gradskih usluga, neophodni za dalji razvoj Srpske Atine.

- Zato ću uvek insistirati na rešenjima koja doprinose efikasnijem funkcionisanju grada i boljem kvalitetu života naših sugrađana. Novi Sad zaslužuje da bude moderan evropski „smart city“! Zato nastavljamo da gradimo partnerstva koja će nam pomoći da taj cilj ostvarimo- zaključio je.

Autor: Jovana Nerić