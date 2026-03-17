NOVI SAD DOBIJA NOVI BUNAR: Gradonačelnik Mićin najavio stabilnije vodosnabdevanje, radovi kreću za 10 dana!

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin obišao je danas radove na bunaru BHD3 na Sunčanom keju, koji se nakon punih 18 godina ponovo stavlja u funkciju.

Tom prilikom, gradonačelnik je poručio da su kontinuirana ulaganja ključna za stabilnost sistema vodosnabdevanja u gradu koji se neprestano širi.

Revitalizacija postojećih i izgradnja novih kapaciteta

Mićin je istakao da je proces stabilizacije sistema u punom jeku, podsećajući da je prošle godine uspešno regenerisano šest bunara, dok je isti broj planiran i za ovu godinu.

Bunar BHD3: U toku je utiskivanje četiri drena, što će značajno doprineti kapacitetu mreže.

Novi bunar na Petrovaradinskoj adi: Sva istraživanja su završena, a radovi na izgradnji potpuno novog bunara počinju za deset dana.

Fabrika vode: U planu je rekonstrukcija cevne galerije koja datira još iz šezdesetih godina prošlog veka, što će dodatno osigurati sistem.

Odgovor na ekspanziju gradnje u Novom Sadu

Gradonačelnik je naglasio da Novi Sad trenutno ima više od 380 aktivnih gradilišta i milion kvadratnih metara novogradnje, što zahteva hitno povećanje kapaciteta vodosnabdevanja.

"Uradićemo i novi bunar, ceo sistem će biti stabilan. Sada već imamo dovoljno kapaciteta, ali nećemo morati da brinemo o podzemnim vodama i nivoima Dunava", izjavio je Mićin i dodao da se kreće i sa projektovanjem potpuno nove fabrike vode koja će obezbediti kontinuirano snabdevanje.

Obilasku radova prisustvovali su i članica Gradskog veća Danijela Andrić i direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Uroš Lončar.

Autor: D.S.