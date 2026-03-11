'2.500 VEKNI HLEBA JE SVAKI DAN ISPORUČIVANO IZBEGLICAMA NA SPENS-u' Gradonačelnik Mićin o važnim društvenim temama: Dobrodošao je svako sa dobrim namerama u Novi Sad

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin govorio je za Pink televiziju o važnim političkim i društvenim temama.

Gradonačelnik je prokomentarisao napad na novinara Gvozdena Nikolića i istakao da su takve stvari za osudu.

-To se ne dešava prvi put. Navešću samo primer novinarke Emilije Marić, koja je u Novom Sadu napadnuta više puta, koja je isto tako hrabra, postavlja im pitanja. To je posledica kampanje blokadera, targetiranja. Nemojte da zaboravite da im nije bio problem da dehumanizuju profesore koji su im predavali. A da ne pričamo o predsedniku Vučiću koji je stalno pod kampanjujem dehumanizacije. Oni žele da kod takvih ljudi izazovu takav efekat. Otišli su u ekstremizam. Oni nemaju ni lice, studentska lista nema lice. Žele da obesmisle ceo sistem- rekao je Mićin.

On je naveo i da se po prvi put osećaju ugrožene opozicione parlamentarne stranke od studenata.

-Vide besmisao što studentski pokret radi. Zamislite treba da dođu da vode opštinu u Srbiji, mladi ljudi bez iskustva- upitao je prvi čovek Grada.

Gradonačelnik se dotakao i teme koja je prethodnih dana uzburkala javnost u Srbiji, ali i regionu, otkazivanje koncerta Tonija Cetinskog na SPENS-u, pod izgovorom na da je tu bio logor.

-Vrlo je neobično da neko ko je tri, četiri puta nastupao u SPENS-u, i sad odjednom ne. Ja ne vidim drugi razlog osim što nije prodao dovoljno karata. Ovakvu gnusnom laži da na dan koncerta otkažete koncert, razočarao je sve dame taj dan. Nema ko mi nije pisao na Tviter, Instagram. Preko 16.000 lica, 4.000 dece je prošlo kroz SPENS tada. Preko 2.500 vekni hleba je dnevno isporučivano tada. Siguran sam da je uvideo da je laž, a sad neće da se povuče jer bi ispašao najmanje smešan. Uspeo je da ujedini ceo Novi Sad protiv njega. I od Crvenog krsta sam dobio informacije šta su tada radili. Nama predstoji koncert Jakova Jozinovića u Novi Sad. To je grad otvorenog srca. I on je sad rekao da će doći bez obzira što ga napadaju. Dobrodošao je svako sa dobrim namerama u Novi Sad.

Autor: Iva Besarabić