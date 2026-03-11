AKTUELNO

Politika

'2.500 VEKNI HLEBA JE SVAKI DAN ISPORUČIVANO IZBEGLICAMA NA SPENS-u' Gradonačelnik Mićin o važnim društvenim temama: Dobrodošao je svako sa dobrim namerama u Novi Sad

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin govorio je za Pink televiziju o važnim političkim i društvenim temama.

Gradonačelnik je prokomentarisao napad na novinara Gvozdena Nikolića i istakao da su takve stvari za osudu.

-To se ne dešava prvi put. Navešću samo primer novinarke Emilije Marić, koja je u Novom Sadu napadnuta više puta, koja je isto tako hrabra, postavlja im pitanja. To je posledica kampanje blokadera, targetiranja. Nemojte da zaboravite da im nije bio problem da dehumanizuju profesore koji su im predavali. A da ne pričamo o predsedniku Vučiću koji je stalno pod kampanjujem dehumanizacije. Oni žele da kod takvih ljudi izazovu takav efekat. Otišli su u ekstremizam. Oni nemaju ni lice, studentska lista nema lice. Žele da obesmisle ceo sistem- rekao je Mićin.

On je naveo i da se po prvi put osećaju ugrožene opozicione parlamentarne stranke od studenata.

-Vide besmisao što studentski pokret radi. Zamislite treba da dođu da vode opštinu u Srbiji, mladi ljudi bez iskustva- upitao je prvi čovek Grada.

Gradonačelnik se dotakao i teme koja je prethodnih dana uzburkala javnost u Srbiji, ali i regionu, otkazivanje koncerta Tonija Cetinskog na SPENS-u, pod izgovorom na da je tu bio logor.

-Vrlo je neobično da neko ko je tri, četiri puta nastupao u SPENS-u, i sad odjednom ne. Ja ne vidim drugi razlog osim što nije prodao dovoljno karata. Ovakvu gnusnom laži da na dan koncerta otkažete koncert, razočarao je sve dame taj dan. Nema ko mi nije pisao na Tviter, Instagram. Preko 16.000 lica, 4.000 dece je prošlo kroz SPENS tada. Preko 2.500 vekni hleba je dnevno isporučivano tada. Siguran sam da je uvideo da je laž, a sad neće da se povuče jer bi ispašao najmanje smešan. Uspeo je da ujedini ceo Novi Sad protiv njega. I od Crvenog krsta sam dobio informacije šta su tada radili. Nama predstoji koncert Jakova Jozinovića u Novi Sad. To je grad otvorenog srca. I on je sad rekao da će doći bez obzira što ga napadaju. Dobrodošao je svako sa dobrim namerama u Novi Sad.

Autor: Iva Besarabić

#Žarko Mićin

POVEZANE VESTI

Politika

'GAĐALI SU POLICIJU I GRAĐANE SA METALNIM ŠRAFOVIMA, ŽELELI SU DA POVREDE LJUDE' Gradonačelnik Mićin za Pink o nezapamćenom nasilju u Novom Sadu: Pros

Politika

'RASTERETIĆEMO RODITELJE' Gradonačelnik Mićin o BESPLATNIM UDŽBENICIMA ZA SVE NOVOSADSKE OSNOVCE! Evo za koje NOVE projekte se još izdvaja novac iz gr

Društvo

'RASTERETIĆEMO RODITELJE' Gradonačelnik Mićin o BESPLATNIM UDŽBENICIMA ZA SVE NOVOSADSKE OSNOVCE! Evo za koje NOVE projekte se još izdvaja novac iz gr

Politika

GLEDAOCI SE UKLJUČUJU U PROGRAM UŽIVO, GRADONAČELNIKU MIĆINU UPUĆUJU REČI POHVALE Prvi čovek Grada odgovorio: Futog je zaslužio sve što je dobio!

Politika

RAZVIJEN NOVI SAD JE ZAJEDNIČKI IMENILAC SVIH NOVOSAĐANA: Gradonačelnik Mićin čestitao pripadnicima islamske zajednice početak meseca Ramazana

Politika

'IMALA SAM OSEĆAJ DA SU IZVUKLI MOJE IME I DA ĆE DOĆI NA MOJU ADRESU' Predsednica Pokrajinske vlade Gojković o napadu na njenoj adresi - Evo šta je po