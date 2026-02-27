AKTUELNO

Politika

GLEDAOCI SE UKLJUČUJU U PROGRAM UŽIVO, GRADONAČELNIKU MIĆINU UPUĆUJU REČI POHVALE Prvi čovek Grada odgovorio: Futog je zaslužio sve što je dobio!

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: TV Pink Printscreen ||

U jutarnjem programu televizije Pink gostuje gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, koji govori o aktuelnim temama.

U program uživo javio se i jedan od gledalaca i pohvalio rad gradonačelnika Mićina povodom izgrađenog sportskog centra i bazena u Futogu, kao i nove mesne zajednice, naglasivši da je olimpijski bazen važan i za Veternik.

-Futog je meni posebno drago mesto. To je grad u malom. Apsolutno je zaslužio sve što je dobio. A da ne govorimo o bazenu, to je jedan od tri olimpijska bazena u Srbiji- odgovorio je Mićin.

U program se uključila i Marija iz našeg grada, koja je kao veliku prednost istakla garažu u Ulici Modene, kao i izgradnju mostova.

Autor: D.S.

#Novi Sad

#Novo jutro

#Politika

#Žarko Mićin

POVEZANE VESTI

Društvo

VOZ ZA ŠEST MESECI PONOVO STAJE U NOVOM SADU Novo stajalište imaće i 150 parking mesta, uvešće se posebne autobuske linije, a evo šta je još istakao p

Politika

PRVI ČOVEK NOVOG SADA MIĆIN NAJOŠTRIJE OSUDIO PALJENJE CRKVE IMENA MARIJINOG: Pozivam nadležne da hitno preduzmu sve mere, pružamo svu podršku u rasve

Politika

Marinika Tepić brutalno etiketirala Vučevićevu decu: Oglasio se prvi čovek Novog Sada

Društvo

'NEKA OVAJ BOŽIĆ DONESE MIR, ZDRAVLJE I SREĆU U VAŠE DOMOVE' Mićin: On nam donosi nadu, obnovu i svetlost (FOTO)

Politika

Mićin: Sve što Pajtić kaže je običan spin, i ruganje građanima

Politika

'GAĐALI SU POLICIJU I GRAĐANE SA METALNIM ŠRAFOVIMA, ŽELELI SU DA POVREDE LJUDE' Gradonačelnik Mićin za Pink o nezapamćenom nasilju u Novom Sadu: Pros