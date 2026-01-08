Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin najoštrije je osudio paljenje Crkve imena Marijinog, u centru grada.
- Najoštrije osuđujem podmetanje požara na bočnim vratima crkve Imena Marijinog koji se dogodio u ranim jutarnjim časovima. Ovo je nedopustiv čin nasilja i vandalizma. Novi Sad je grad tolerancije, međusobnog poštovanja i pune slobode veroispovesti. Svako ugrožavanje verskih objekata i prava vernika je direktan napad na suživot i bezbednost svih naših sugrađana - napisao je Mićin na Instagramu.
On je pozvao sve nadležne organe da hitno i efikasno preduzmu sve mere, otkriju i procesuiraju počinioce.
- Grad će pružiti punu podršku institucijama u rasvetljavanju ovog događaja i učiniti sve što je u našoj nadležnosti kako se ovakvi incidenti više ne bi ponovili - dodao je.
Autor: A.A.