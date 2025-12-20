AKTUELNO

Politika

GRADONAČELNIK MIĆIN NAJOŠTRIJE OSUDIO PALJENJE VOZIĆA NA TRGU SLOBODE Direktna posledica kontinuirane negativne kampanje neodgovornih pojedinaca i stranaka; Novi Sad neće pristati na nasilje (FOTO)

Izvor: Dnevnik, Foto: Tanjug, Instagram.com ||

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin najoštrije je osudio paljenje rekvizita u obliku vozića na Trgu slobode, u kom se igraju novosadska deca ističući da to nije slučajan incident, već direktna posledica kontinuirane negativne kampanje koju sprovode neodgovorni pojedinci i stranke, sa ciljem stvaranja atmosfere podela i netrpeljivosti.

- Podsećam da smo nedavno bili svedoci stavljanja rešetki na dečji vozić, a sada i uništavanje ovog divnog ukrasa kojem se deca raduju. Ovakvi postupci predstavljaju direktan atak na novosadsku toleranciju. Novi Sad je grad u kom su najvažnije vrednosti međusobno uvažavanje i poštovanje. Pozivam sve učesnike u javnom i društvenim životu da se suzdrže od retorike i akcija koje šire netrpeljivost i omoguće novosadskoj deci, da bezbrižno uživaju u lepotama zimskih čarolija i prazničnoj atmosferi koja je simbol radosti i zajedništva - naveo je Mićin.

Novi Sad, kako je rekao Mićin, neće pristati na nasilje, vandalizam i politiku straha.

- Naš grad će ostati grad tolerancije, dobronamernosti i uljudnosti, a našim najmlađim sugrađanima želim da uživaju u predstojećem zimskom raspustu i da sa svojim roditeljima provedu praznične dane u bogatom prazničnom sadržaju koji grad nudi - rekao je Mićin.

Autor: Pink.rs

#Vozić

#kampanja

#negativna kampanja

#paljenje

#trg slobode

#Žarko Mićin

POVEZANE VESTI

Politika

OGLASIO SE ŽARKO MIĆIN POVODOM SKANDALOZNOG ČINA Novi Sad je grad mira i tolerancije, ovakvo skrnavljenje mesta tragedije je apsolutno nedopustivo!

Politika

RAZVIJEN NOVI SAD JE ZAJEDNIČKI IMENILAC SVIH NOVOSAĐANA: Gradonačelnik Mićin čestitao pripadnicima islamske zajednice početak meseca Ramazana

Politika

GRADONAČELNIK MIĆIN DEMANTOVAO OBRUŠAVANJE TUNELA NA MIŠELUKU Pozvao građane da ne šire paniku: Nadležni da utvrde odgovornost lica koje je iznelo ove

Politika

'NEMA POTREBE ZA NERVOZOM' MIĆIN ODGOVORIO MARINIKI: Vučić je bio na gradilištu mosta koji će povezivati Novi Sad i Kać, koji pripada Novom Sadu (FOTO

Politika

'GAĐALI SU POLICIJU I GRAĐANE SA METALNIM ŠRAFOVIMA, ŽELELI SU DA POVREDE LJUDE' Gradonačelnik Mićin za Pink o nezapamćenom nasilju u Novom Sadu: Pros

Društvo

GRADONAČELNIK NOVOG SADA MIĆIN PRIMIO AMBASADORA ŠPANIJE APARISIJA Intenziviranje i formalizovanje bratskih odnosa Novog Sada sa nekim od španskih gra