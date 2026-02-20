AKTUELNO

Politika

Marinika Tepić brutalno etiketirala Vučevićevu decu: Oglasio se prvi čovek Novog Sada

Izvor: Dnevnik

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin oštro je reagovao na nove izmišljotine Marinike Tepić vezane za porodicu lidera naprednjaka Miloša Vučevića.

- Marinika Tepić u novoj epizodi svog političkog performansa, ali ovoga puta vrlo svesno prelazi crvenu liniju uvlačenjem tuđe porodice u politički obračun. To nije politika. To je očajnički pokušaj da se pažnja sa sopstvenih neuspeha i praznih konstrukcija preusmeri na najniži mogući nivo. Sramno je i nemoralno spominjati i uvlačiti Vučevićevu decu u politički obračun izmišljotinama da su bili sa njim u Minhenu iako svi znaju da to nije istina. Sve ostalo iz iznetih optužbi već smo gledali po istom obrascu: senzacionalne konstrukcije bez epiloga. Kao što su izmišljane „koke u Moroviću“, kao što je pričala da će „crpna stanica eksplodirati“ i da je voda zagađena, pa se ispostavilo da su u pitanju bile iumišljotine bez dokaza i bez posledica po one koji su ih širili. Svaki put ista matrica: bombastična optužba, medijski spin, a zatim tišina kada se pokaže da nema osnova - naveo je Mićin na društvenoj mreži X.

Mićin podvlači da ne vidi ništa sporno leteti u avionu sa prijateljima za Minhen.

- Marinika od leta avionom pravi izmišljenu konstrukciju kao i mnogo puta do sada pokušavajući da diskredituje Vučevića jer im očigledno smeta to što im govori istinu u lice. Nećete mu odbiti ni pera jer se on nije enormno obogatio na funkciji kao njen šef Đilas već se svakodnevno i na svakom mestu bori da Srbija bude bolje mesto za život - napisao je Mićin.

Autor: Pink.rs

