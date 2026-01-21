GRADONAČELNIK NOVOG SADA MIĆIN SA KINESKIM AMBASADOROM Prijateljske veze kroz konkretne projekte koji menjaju sliku Novog Sada

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin oglasio se na svom Instagram profilu.

- U Ambasadi NR Kine razmenili smo mišljenja o daljem jačanju saradnje i prijateljskih veza, pre svega kroz konkretne projekte koji menjaju sliku Novog Sada. Poseban akcenat stavljen je na velike infrastrukturne projekte koje realizuju kineske kompanije, od pešačko-biciklističkog mosta čija izgradnja uskoro počinje, do dva nova mosta čija izgradnja uveliko napreduje- napisoa je Mićin i dodao:

- Razgovarali smo i o značajnoj investiciji kompanije SHAC iz Šangaja, koja je krajem prošle godine u Novom Sadu otvorila svoju prvu fabriku u Evropi, što je još jedna potvrda poverenja i snažne ekonomske saradnje.

- Srbiju i Kinu povezuje čelično prijateljstvo, zasnovano na međusobnom poštovanju, konkretnim rezultatima i zajedničkoj viziji razvoja. Upravo takva partnerstva grade mostove, i bukvalno i simbolično - istakao je Mićin.

Autor: Jovana Nerić