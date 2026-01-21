AKTUELNO

Društvo

GRADONAČELNIK NOVOG SADA MIĆIN SA KINESKIM AMBASADOROM Prijateljske veze kroz konkretne projekte koji menjaju sliku Novog Sada

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Printscreen instagram ||

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin oglasio se na svom Instagram profilu.

- U Ambasadi NR Kine razmenili smo mišljenja o daljem jačanju saradnje i prijateljskih veza, pre svega kroz konkretne projekte koji menjaju sliku Novog Sada. Poseban akcenat stavljen je na velike infrastrukturne projekte koje realizuju kineske kompanije, od pešačko-biciklističkog mosta čija izgradnja uskoro počinje, do dva nova mosta čija izgradnja uveliko napreduje- napisoa je Mićin i dodao:

- Razgovarali smo i o značajnoj investiciji kompanije SHAC iz Šangaja, koja je krajem prošle godine u Novom Sadu otvorila svoju prvu fabriku u Evropi, što je još jedna potvrda poverenja i snažne ekonomske saradnje.

- Srbiju i Kinu povezuje čelično prijateljstvo, zasnovano na međusobnom poštovanju, konkretnim rezultatima i zajedničkoj viziji razvoja. Upravo takva partnerstva grade mostove, i bukvalno i simbolično - istakao je Mićin.

Autor: Jovana Nerić

#Novi Sad

#kineski ambasador

#Žarko Mićin

POVEZANE VESTI

Društvo

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin čestitao Ramazanski bajram

Društvo

GRADONAČELNIK NOVOG SADA MIĆIN PRIMIO AMBASADORA ŠPANIJE APARISIJA Intenziviranje i formalizovanje bratskih odnosa Novog Sada sa nekim od španskih gra

Politika

ĆERKE SU SE UZNEMIRILE, POJAČALI SMO CRTAĆE... Oglasio se Žarko Mićin nakon novog napada blokadera

Politika

GRADONAČELNIK MIĆIN DEMANTOVAO OBRUŠAVANJE TUNELA NA MIŠELUKU Pozvao građane da ne šire paniku: Nadležni da utvrde odgovornost lica koje je iznelo ove

Politika

PRVI ČOVEK NOVOG SADA MIĆIN NAJOŠTRIJE OSUDIO PALJENJE CRKVE IMENA MARIJINOG: Pozivam nadležne da hitno preduzmu sve mere, pružamo svu podršku u rasve

Društvo

ŽARKO MIĆIN POSETIO ODRED ŽANDARMERIJE: Njihov rad i predanost su bili i ostaće neprocenjivi za očuvanje mira i bezbednosti Novog Sada (FOTO)