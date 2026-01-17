'NOVI SAD ĆE IMATI DVA STAJALIŠTA' ŽARKO MIĆIN: Gradi se i na Rumenačkom putu (FOTO)

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin dao je izjavu za Dnevnik povodom novog stajališta za vozove u Novom Sadu.

- Nema sumnje da je gradu od 400.000 stanovnika, potrebna adekvatna železnička stanica. Procenom stabilnosti stanične zgrade bave se statičari, i drugi građevinski stručnjaci. Za krila A i D završena su statička ispitivanja, a za krilo B tek treba da se urade. Nakon što se završi sanacija krila A i D, moći će se ponovo razmotriti ideja da se kolski ulaz na krilu D privremeno osposobi za ulaz putnika na perone, dok stručnjaci ne kažu šta treba uraditi sa staničnom zgradom. Dok se to ne desi, imaćemo stajalište na Rumenačkom putu, čime ćemo delimično rešiti potrebe građana koji u velikom broju koriste usluge brzog voza, a ujedno ćemo rasteretiti stajalište u Petrovaradinu - rekao je u razgovoru za „Dnevnik” gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

Dodao je da kad stanična zgrada počne ponovo da radi, stajalište na Rumenačkom putu u budućnosti može imati ulogu za međugradski voz, na liniji Beograd–Subotica, gde ima manjih mesta sa železničkim stanicama.

- Novi Sad će imati dva stajaliišta. Stanica u Petrovaradinu će nastaviti sa radom. A novo stajalište, u blizini kružnog toka na Rumenačkom putu, bilo bi drugo stajalište, koje bi koristili Novosađani koji su do sada morali da idu na stanicu u Petrovaradinu. A stanica u Petrovaradinu, kako je ranije bilo predviđeno, ostala bi u funkciji za potrebe žitelja Petrovaradina. Na novom stajalištu će biti potpuno uređene pristupne saobraćajnice, parking sa 150 mesta i pešačko–biciklističke staze, kako bi stajalište bilo funkcionalno i dostupno svim kategorijama putnika- istakao je Mićin.



Autor: Jovana Nerić