Milojko Spajić beži od pitanja novinarke Pinka da pred kamerama progovori o sramnom skandiranju usred Podogorice 'Ubij Srbina' (VIDEO)

Novinarka TV Pink Gordana Goca Uzelac nalazi se u Briselu gde se održava Forum o proširenju Evropske unije "Zaokruživanje Unije i jačanje naše budućnosti". Ona je pokušala da dobije komentar crnogorskog premijera na skandiranje navijača u Podgorici, ali Milojko Spajić za odgovor nije našao vremena.
Naime, Uzelac je zamolila Spajića za komentar, nakon njegove osude skandiranja hrvatskih navijača u Podgorici, ali on nije imao vremena da to prokomentariše za srpske medije.
Spajić je samo u hodu rekao da kasni na sastanak, iako bi trebalo da ovakav skandal osudi na svakom mestu i u svakoj prilici.
- Ovakvi incidenti nas opominju da pogrešne ideologije u regionu nikada ne miruju te da javni prostor moramo aktivno i odlučno štititi od neprimerenih poruka netrpeljivosti koje šalju neodgovorni pojedinci - napisao je Spajić ranije na platformi Iks.
Podsetimo, na sinoć održanoj fudbalskoj utakmici Crna Gora - Hrvatska u Podgorici, hrvatski navijači su, kao i nedavno u Splitu, skandirali "Ubij Srbina".
Autor: Pink.rs