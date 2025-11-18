Milojko Spajić beži od pitanja novinarke Pinka da pred kamerama progovori o sramnom skandiranju usred Podogorice 'Ubij Srbina' (VIDEO)

Novinarka TV Pink Gordana Goca Uzelac nalazi se u Briselu gde se održava Forum o proširenju Evropske unije "Zaokruživanje Unije i jačanje naše budućnosti". Ona je pokušala da dobije komentar crnogorskog premijera na skandiranje navijača u Podgorici, ali Milojko Spajić za odgovor nije našao vremena.

Naime, Uzelac je zamolila Spajića za komentar, nakon njegove osude skandiranja hrvatskih navijača u Podgorici, ali on nije imao vremena da to prokomentariše za srpske medije.

Spajić je samo u hodu rekao da kasni na sastanak, iako bi trebalo da ovakav skandal osudi na svakom mestu i u svakoj prilici.

- Ovakvi incidenti nas opominju da pogrešne ideologije u regionu nikada ne miruju te da javni prostor moramo aktivno i odlučno štititi od neprimerenih poruka netrpeljivosti koje šalju neodgovorni pojedinci - napisao je Spajić ranije na platformi Iks.

Podsetimo, na sinoć održanoj fudbalskoj utakmici Crna Gora - Hrvatska u Podgorici, hrvatski navijači su, kao i nedavno u Splitu, skandirali "Ubij Srbina".

Autor: Pink.rs