UST traži hitnu ostavku predsednika VST Branka Stamenkovića zbog katastrofalnog ne/rada i neprimerenog ponašanja

Imajući u vidu katastrofalnu situaciju u radu Visokog saveta tužilaštva (VST), obaranje svih rang lista i oglasa za izbor javnih tužilaca, te pristrasno i neprimereno ponašanje predsednika Saveta Branka Stamenkovića na jučerašnjoj sednici tog tela, Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) zahteva njegovu hitnu ostavku.

Stamenković je u proteklom periodu pokazao ne samo nesposobnost za vođenje ovog najvažnijeg tužilačkog organa, već je i zloupotrebom svoje pozicije na jučerašnjoj sednici ironičnim istupima direktno targetirao svoje kolege, članove Saveta iz reda javnih tužilaca koji nisu prisustvovali sednici, optužujući njih za neuspeli izbor javnih tužilaca i neizglasavanje rang lista.

Neprimereno je, maliciozno i cinično komentarisanje odsustva dva člana od strane predsednika VST - da li su oni opravdano ili neopravdano odsutni i da li su u kampanji za ponovni izbor za članove VST, a sve u cilju javno izrečenog svaljivanja krivice na njih, iako su svoje izostanke sa sednice najavili.

Ovo naročito ističemo imajući u vidu da Savet ne sprovodi oglase za izbor javnih tužilaca koji su raspisani još pre dve i više godina, dok se novi oglasi za popunu upražnjenih mesta u javnim tužilaštvima ne raspisuju ili se raspisuju sa velikim zakašnjenjem.

Na jučerašnjoj, ali i prethodnoj sednici čuli smo od članova Saveta šta je pravi smisao višemesečnog nerada i neizbora javnih tužilaca - a to je da se upravo sada pred tužilačke izbore za novi saziv VST koji se održavaju 23. decembra obezbedi nova glasačka baza za kandidate "podobne" po merilima Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac, a ne struke, samostalnosti i odgovornosti u radu.

Članovi Saveta, barem većina njih, prepoznala je ovu manipulaciju i odbila da učestvuje u njoj, što je dobra vest za javnotužilačku organizaciju koja se već duže vreme nalazi izložena spoljnim pritiscima, bez zaštite koju bi morao da joj obezbedi upravo VST i sa manjkom tužilačkog kadra.

Smatramo da su najodgovorniji za ovakvu situaciju u Savetu, ali i celokupnom javnom tužilaštvu odgovorni upravo Stamenković i Dolovac koja preko njega vrši svoj direktni uticaj na blokadu rada Saveta, što očigledno ostali članovi neće više da trpe.

U tom smislu podržavamo zalaganje najvećeg dela tužilaca za usvajanje i primenu jasnih i merljivih kriterijuma za nečiji izbor na javnotužilačku funkciju i napredovanje, imajući u vidu da je i Ustavni sud kroz svoje odluke već potvrdio izostanak jasnih kriterijuma.

Samo na ovaj način Zagorka Dolovac će biti onemogućena u daljoj zloupotebi svoje ogromne moći koju sprovodi preko svojih izvršilaca, među kojima se prvi ističe upravo Stamenković.

Autor: A.A.

