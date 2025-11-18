MINISTARKA MESAROVIĆ OSUDILA SKANDALOZNE NAPADE NA SRPSKOG PREDSEDNIKA Aleksandra Vučića takve laži i napadi čine još jačim

Nastavljaju se besprizorni napadi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i širenje otvorenih pretnji po njegov život i bezbednost, poručila je danas putem Instagrama potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, nakon skandaloznih optužbi i pretnji blokadera i regionalnih medija.

- Sramno je da pojedinci na takvom nasilju grade lični publicitet, poput onog nesretnog čoveka koji preti kako predsednik neće smeti da prošeta Novim Sadom jer ga tu, kako tvrdi, čekaju neki ,,aktivisti” naoružani do zuba. Pa to je jedino što znaju, da prete nasiljem i da ga sprovode. I svaki put kada im ne prolaze prljavi scenariji rušenja Srbije, poput izazivanja obojene revolucije i blokade života građana, iz nekoliko centara u regionu, uključujući Beograd, kreće sinhronizovana kampanja u cilju dehumanizacije predsednika Vučića. Potpisuju je antisrpski, islamistički i šiptarski mediji, prenoseći već sto puta demantovane laži, pokušavaju da nas vrate u mračnu prošlost koristeći ustaški narativ nameću krivicu celom našem narodu i predsedniku Vučiću jer znaju da nema drugog načina da ga zaustave, osim širenja laži i pretnji. Ali zaboravljaju jednu istinu – Aleksandra Vučića takve laži i napadi čine još jačim jer zna da dolaze od strane onih koji bi Srbiju da vrate u vremena siromaštva i podaništva, a on to nikada neće dozvoliti! Borba Aleksandra Vučića je borba za naprednu, uspešnu i uglednu Srbiju, kao garanta mira i stabilnosti u regionu, i za bolji život svih njenih građana. Nećete ga ni pokolebati, ni pobediti! Pobediće Srbija - stoji na Instagram nalogu ministarke.

Autor: A.A.