MASKIRANI ALBANCI NIČIM IZAZVANI ZAPUCALI NA VOJSKU SRBIJE! Pogledajte DŽIPOVE kojima su bežali nakon incidenta! ČAURE NA SVE STRANE (FOTO)

Foto: Foto/Vojska Srbije

U rejonu baze Vojske Srbije "Debela glava", u ataru sela Zarbince, opština Bujanovac, maskirana grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije pre dva dana oko 15:00 časova.

Naoružana grupa Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije i tom prilikom je pogođen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole.

ČAURE NA MESTU PUCNJAVE

Naoružana grupa sa šest džipova pobegla je pravcu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Na fotografiji ispod nalaze se 3 od 6 džipova kojima su maskirani i naoružani albanci pobegli ka unutrašnjosti AP KiM nakon sto su pucali na pripadnike Vojske Srbije.

Foto: Foto/Vojska Srbije

Autor: D.Bošković

