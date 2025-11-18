MASKIRANI ALBANCI NIČIM IZAZVANI ZAPUCALI NA VOJSKU SRBIJE! Pogledajte DŽIPOVE kojima su bežali nakon incidenta! ČAURE NA SVE STRANE (FOTO)

U rejonu baze Vojske Srbije "Debela glava", u ataru sela Zarbince, opština Bujanovac, maskirana grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije pre dva dana oko 15:00 časova.
Naoružana grupa Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije i tom prilikom je pogođen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole.
ČAURE NA MESTU PUCNJAVE
Naoružana grupa sa šest džipova pobegla je pravcu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
Na fotografiji ispod nalaze se 3 od 6 džipova kojima su maskirani i naoružani albanci pobegli ka unutrašnjosti AP KiM nakon sto su pucali na pripadnike Vojske Srbije.
Autor: D.Bošković