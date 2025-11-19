'SRDAČAN SASTANAK' Vučić razgovarao s novim šefom Misije Oebsa u Srbiji: Naglasio sam da je Srbija ozbiljno i dogovorno pristupila sprovođenju preporuka ODIHR

Srdačan sastanak sa Marcelom Peškom, kojem sam čestitao preuzimanje dužnosti šefa Misije OEBS u Srbiji i izrazio posvećenost nastavku dobre saradnje koju naša zemlja ima sa ovom organizacijom, rekao je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa šefom misije OEBS u Srbiji Marcelom Peškom.

Istakao sam uverenje da će bogato diplomatsko iskustvo uvaženog sagovornika doprineti unapređenju procesa na kojima ćemo zajednički da radimo.

- Posebno sam naglasio da Srbija, uprkos izazovima sa kojima se suočava, smatra da OEBS i dalјe predstavlјa najznačajniju bezbednosnu platformu za dijalog i da je spremna da doprinese revitalizaciji i osnaživanju konstruktivnog dijaloga i zajednički zacrtanim planovima koji će se usklađivati sa napretkom i stvarnim potrebama naše zemlje na reformskom putu.

- Naglasio sam da je Srbija ozbiljno i dogovorno pristupila sprovođenju preporuka ODIHR u pogledu izmena Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, medijskih zakona i izbornog procesa članova Saveta REM-a, o čemu sam detaljnije obavestio novog šefa Misije OEBS u Srbiji.

- Razgovarali smo i o drugim temama od značaja za našu buduću saradnju, a ja sam ponovio zahvalnost na podršci koju nam OEBS pruža na putu ka punopravnom članstvu u EU, kroz pomoć i saradnju na polјima vladavine prava, lјudskih prava i demokratije, zaključio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić