Blokadersko ludilo dostiglo vrhunac - Radivoje Jovović, član PSG, pljuje blokadersku opoziciju kojoj pripada!

Blokadersko ludilo dostiglo je vrhunac.

Radivoje Jovović, član PSG, pljuje blokadersku opoziciju kojoj pripada.

- Ja ništa ne očekujem od opozicije, ni od jednog od tih političkih aktera. Ljudi kad su nam pali u pritvor na Klisi iz ma kog razloga. Novosadska šestorka ovde, šestorka u egzilu, momci, devojke, mladi uglavnom... 45. dana je opozicija poslala saopštenje podrške - rekao je Jovović.

Pljuvanje po opoziciji je Službin narativ deff. Čuli smo da Dijana Hrka pljuje po opoziciji, pa smo shvatili njenu agendu. Ali mene brine što Radivoje Jovović iz PSG-a pljuje po opoziciji, čija je to agenda? pic.twitter.com/RbbJH29ZMG — Sloboda ili ništa (@BabiBabi1496559) 19. новембар 2025.

Autor: A.A.