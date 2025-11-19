AKTUELNO

Politika

Blokadersko ludilo dostiglo vrhunac - Radivoje Jovović, član PSG, pljuje blokadersku opoziciju kojoj pripada!

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Dragan Gojić ||

Blokadersko ludilo dostiglo je vrhunac.

Radivoje Jovović, član PSG, pljuje blokadersku opoziciju kojoj pripada.

- Ja ništa ne očekujem od opozicije, ni od jednog od tih političkih aktera. Ljudi kad su nam pali u pritvor na Klisi iz ma kog razloga. Novosadska šestorka ovde, šestorka u egzilu, momci, devojke, mladi uglavnom... 45. dana je opozicija poslala saopštenje podrške - rekao je Jovović.

Autor: A.A.

#Opozicija

#PSG

#blokaderi

#radivoje jovović

