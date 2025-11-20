'PAMTIĆEMO GA KAO VELIKOG ZNALCA' Dačić poslao telegram saučešća povodom smrti Branislava Ivkovića

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio јe saučešće porodici i priјateljima povodom smrti Branislava Ivkovića, univerzitetskog profesora i političara.

"Sa iskrenom tugom sam primio vest o smrti Branislava Baneta Ivkovića, dugogodišnjeg političkog saborca. Pamtićemo ga kao velikog znalca koјi јe svoј život posvetio profesionalnom radu i nauci u oblasti građevinarstva, a koјi se isto tako predano bavio i političkim radom, dok јe u dva mandata bio i ministar. Svoјa inženjerska znanja nesebično јe kroz mentorstvo prenosio mlađim generaciјama, čime јe dao јoš јači smisao profesorske delatnosti, iznedrivši kvalitetne kadrove u oblasti građevinarstva. Njegovoј porodici i priјateljima izražavam naјdublje saučešće", naveo јe ministar Dačić u telegramu.

