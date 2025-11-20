ZAŠTO TUŽILAC NENADIĆ PODRŽAVA ONE KOJI POZIVAJU NA UBISTVO PREDSEDNIKA? Mrdić o skandaloznim pretnjama blokadera: Poručuju mu da su mu dani odbrojani, tužilaštvo NE REAGUJE

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić reagovao je na pozive i pretnje smrću blokadera usmerene ka predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vućiću.

- Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podsećam javnost da je prošlo skoro 24 sata otkako je belosvetski prevarant Zoran Đajić preko Tvitera pozvao na direktno ubistvo predsednika Aleksandra Vučića. Đajić je optužio predsednika Vučića da je „ubijao decu koja su bila u naručju majki“ i poručio „ko se mača lati, od mača i strada“, kao i „da su mu dani uskoro odbrojani“ - istakao je Mrdić.

Kako kaže, Tužilaštvo za organizovani kriminal ni u ovom slučaju nije reagovalo

- Đajićeva javna poruka predstavlja akt terorizma, jer je direktan poziv na ubistvo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Za procesuiranje krivičnih dela terorizma nadležno je Tužilaštvo za organizovani kriminal, na čijem čelu se nalazi Mladen Nenadić.

Da li je Nenadićevo tužilaštvo pokrenulo krivični postupak protiv Đajića? Nije. To znači da Nenadić podržava one koji pozivaju na ubistvo predsednika Vučića i štiti teroriste. Zato ću predložiti set pravosudnih zakona kako uljezi u pravosuđu poput Nenadića ne bi štitili kriminalce umesto da štite zakon - zaključuje dr Uglješa Mrdić.

Autor: Iva Besarabić