'SRBIJA JE POSVEĆENA PROCESU PRISTUPANJA EU' Siniša Mali: Rezultati svih reformi koje smo u prethodnoj deceniji sproveli su tu, ali Srbija želi i može više i nastavićemo sa radom (FOTO)

Srbija je posvećena reformama i procesu pristupanja Evropskoj uniji, i o tome sam danas razgovarao sa šefom delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Andreasom fon Bekeratom, naveo je ministar finansija Siniša Mali na svom instagram nalogu.

- Fokus sastanka u Ministarstvu finansija je bio na aktuelnim izazovima, narednim koracima i koordinaciji institucija, kako bismo osigurali efikasnu realizaciju svih aktivnosti Reformske agende- piše u objavi.

- Razmotrili smo nekoliko tema od strateškog značaja za dalji ekonomski i infrastrukturni razvoj, kao što su aktuelna pitanja u energetskom sektoru, sa posebnim osvrtom na NIS, razgovarali smo o najnovijem Izveštaju o proširenju i implikacijama koje on može imati na domaće politike i procese usklađivanja sa evropskim standardima- piše u objavi ministra Malog.

- Razmatrali smo i mere koje se odnose na ograničenje trgovačke marže, kao važan instrument za očuvanje tržišne stabilnosti i zaštitu potrošača- dodao je Mali.

- Posebna pažnja posvećena je temi unapređenja železničkog Koridora 10, s obzirom na njegov značaj za regionalno povezivanje, logistiku i konkurentnost privrede- piše u objavi i dodaje:

- Osvrnuli smo se i na neophodnost efikasnijeg korišćenja dostupnih fondova za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja.

- Ambasadoru fon Bekeratu predstavio sam sve najznačajnije makroekonomske parametre Srbije, suštinu naše ekonomske politike koja nas je od zemlje pred bankrotom tokom poslednjih 15 godina dovela do jedine zemlje kandidata za članstvo u EU, sa investicionim kreditnim rejtingom- napisao je ministar na instagramu i zaključio:

- Rezultati svih reformi koje smo u prethodnoj deceniji sproveli su tu, ali Srbija želi i može više i nastavićemo sa radom.

Autor: Jovana Nerić