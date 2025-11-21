'LJUDI KOJI RUKOVODE DIJANOM HRKOM SU NEKA TAJNA ORGANIZACIJA' Petrov: Nemoguće je da jedna žena sa takvim stanjem želi politički da deluje, a to radi

Petrov ističe da je među blokaderima trenutno totalno rasulo, jer se više ne zna ko koga blokira.

Prof. dr Vladan Petrov sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu kaže za Jutro sa dušom kod voditeljke Jovane Jeremić da više nema blokada fakulteta, ispita, zgrada jer nije siguran da ti, koji su trpeli, koji su bili žrtve, više ne bi izašli da podržavaju bloakdere.

- Imamo odnos Dijane Hrke i studenata u blokadi, Dijane Hrke i opozicionih faktora... Sada svi blokiraju sve. Imamo skup koji je dobio trajni karakter, koji je protiv ustavan... Imamo nadležne koji ne smeju da kažu ko rukovidi Dijanom Hrkom. Ja sam pre nekoliko dana izneo jednu tezu... Pitanje je da li ona slobodno sme da prošeta do grada, ode do kuće... Nije reč sada samo o pojačanoj aktivnosti države, nama trebaju evripske slobode izražavanja misli - rekao je Petrov.

Ja sam čovek koji ne radi u rukavicama, ali moram da priznam da je posle nekoliko nedelja pokušaja Dijane Hrke, kada ostavimo sa strane ličnu priču, ona ušla u politiku.

- Ljudi koji njome rukovode, očigledno su neka tajna organizacija, ko njih organizuje, finansira ih, radi joj politički marketing, mi ne znamo... To otvara frontove na više strana. I ka studentima u blokadi, ka opoziciji... To dobrim delom personalizuje Dragan Đilas. Nemoguće je da to jedna žena, u stanju u kojem je, radi... Ne mogu da ne kažem d aimam sumnju u pogledu stepeba njene uračunljivosti... - dodaje Petrov.

- Znate i izjave koje daju, neću da komentarišem. Mogu da zamislim kako je Vučiću... Šta bre ljudi misle, vama, nama, meni? Ja kada vidim neku objavu o sebi, ne pada mi to lako. Ne možete da objasnite zašto vas to nervira... - rekao je Petrov.

Autor: D.Bošković