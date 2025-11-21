MINISTARKA MESAROVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDILA PRETNJE UPUĆENE VUČIĆU: Ne postoji ta laž, niti ta pretnja koja će predsednika pokolebati u toj borbi za uspešniju Srbiju (FOTO)

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović najoštrije je osudila monstruozne laži koje o predsedniku Aleksandru Vučiću šire antisrpski i islamistički mediji u regionu, koji su u direktnoj sprezi sa opozicionarima blokaderima u Srbiji.

-Najoštrije osuđujem monstruozne laži koje o predsedniku Aleksandru Vučiću šire antisrpski, islamistički i šiptarski mediji u regionu, koji su u direktnoj sprezi sa opozicionarima blokaderima u Srbiji.

Poslednjih dana, Šolakova prljava medijska artiljerija prenosi već sto puta demantovane laži o takozvanom "ljudskom safariju” tokom opsade Sarajeva, sa čim dovode u vezu predsednika Vučića iznoseći teške laži kojima pokušavaju da nametnu krivicu našem predsedniku i celom našem narodu. I dok jedan krajnje opskurni lik poznat po brojnim mahinacijama iz prošlosti i idelopoklonstvu Franji Tuđmanu - propali političar Domagoj Margetić truje javni prostor pokušajima dehimsnizacije predsednika Vučića, u istim tim centrima regiona ultradesničari i huligani divljaju uz pokliče - ,,Ubij Srbina!” I to prolazi nekažnjeno.

I o tome ćuti antifašistička i demokratska Evropa. Nažalost! To je hibridni rat koji se vodi protiv nesumnjivo najjače političke ličnosti u regionu - Aleksandra Vučića. To je sve deo mračnog plana - dehumanizivati i ubiti predsednika Aleksandra Vučića i svesti Srbe na jednu pokornu manjinu koja se bori za goli život. Znaju oni da ne mogu da oslabe Srbe ako ne unište i oslabe Aleksandra Vučića. Znaju da nema drugog načina da ga zaustave u borbi za svoj narod i svoju otadžbinu, osim da o njemu šire najmonstruoznije laži i da mu konstantno prete.

Nije im uspeo ni jedan dosadašnji pokušaj izazivanja obojene revolucije i uništavanja Srbije, pa neće ni ovaj perfidni napad koji sprovode povampirene ustaše. Borba Aleksandra Vučića je borba za naprednu, uspešnu i uglednu Srbiju, kao garanta mira i stabilnosti u celom regionu. Ne postoji ta laž, niti ta pretnja koja će ga pokolebati u toj borbi- naglasila je.

Autor: Jovana Nerić