Vučić: Ljudi u Srbiji neće da glasaju za mržnju, brojevi blokadera su sve manji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ljudi u Srbiji neće da glasaju za mržnju i da je zato popularnost blokadera sve manja i dodao da se nasmejao kada je video istraživanje agencije "Sprint insight" koja pokazuje da SNS ima manju podršku od nekih tri odsto u odnosu na blokadersku listu.

"Nasmejao sam se kada sam video to istraživanje. Prošli put smo bili duplo slabiji, sad smo se približili. Prošli put je razlika bila 20 indeksnih poena, sada je tri", kazao je predsednik za Informer govoreći o istraživanju u kome se navodi da blokaderska lista ima trenutno 41,2 odsto podrške, a SNS 38,4 odsto.

Vučić je rekao i da je pik popularnosti blokadera bio 23. ili 24. februara, a da su 15. marta već bili u padu zbog planiranih terorističkih aktivnosti.

Na pitanje o besu koji su blokaderi pokazali prema Dijani Hrki zbog prekida štrajka glađu i prestanku njihove podrške Hrki, Vučić je naveo da su je uvek mrzeli i prezirali kao i Danijelu Firić, majku poginule Sare i Valentine Firić u padu nadstrešnice.

Vučić je ocenio da blokadere nikada nije interesovao ni Đuro Raca, čija je ćerka takođe stradala u padu nadstrešnice.

"Nikada ih nije interesovo Đuro Raca, nego su mu govorili, onom divnom i izuzetno obrazovnom čoveku: 'Ej ti si svoju ćerku prodao' i tako dalje. Reč je o odvratnim ljudima, ali to ne znači da mi smemo da budemo kao oni", rekao je Vučić.

Takođe, predsednik je istakao da sebi zamera što kod sebe ponekad oseti sličnu emociju.

"Ali uzdržim se, to mi je posao, ali to nije dobro. Nije dobro što su nas sve doveli dotle da jednim delom budemo kao oni. E to je suštinski problem", kazao je Vučić.

Govoreći o jučerašnjem napadu na novinare N1 kod Skupštine Srbije, Vučić je to osudio i zatražio da se pronađu krivci, ali je napomenuo i da se pojedini mediji nisu oglasili povodom napada na novinarke Informera, Branku Lazić i Milicu Škorić.

"Nikada niste rekli ništa protiv toga nego kažete, besan narod je to i to radio. Ja neću da kažem besan je narod na vas, a i ne sanjate koliko ima besnog naroda, već kažem da to ne sme da se radi u ovoj zemlji i da to osuđujem i da moraju da odgovaraju oni koji to urade. Samo je u tome razlika, tako moramo da se ponašamo", kazao je predsednik.

Kada je reč o nedelovanju pojedinih institucija u Srbiji, Vučić je naveo da ne može da govori samo o jednoj i naglasio da ih je bilo više.

"Bilo ih je više, ne samo u tužilaštvu za organizovani kriminal. Neću dalje da govorim, rekao sam šta mislim. To vam je bilo dobrim delom u policiji u prosveti i visokom obrazovanju", dodao je Vučić.

Komentarišući situaciju u Petoj beogradskoj gimnaziji, Vučić je kazao da je njegova odluka bila da se ne interveniše u prekidu blokade te škole.

Vučić je istakao da je stigao veliki broj zahteva za ispisivanje iz te škole i dodao da je zbog broja takvih zahteva, država mogla da zatvori tu obrazovnu ustanovu.

"Rekao sam im, ne ni slučajno. Ni slučajno, pustiti ih sve. Srednje škole nisu obavezne i fakultet. Ne moraju da idu u školu i na fakultet. Prošlo je to vreme kad su mogli da ucenjuju nečim, kad su imali veliki politički uticaj i tako dalje, više ga nemaju. Završena priča. Pustite ih, shvatiće, neće proći mesec dana, shvatiće da su sebe uništili", kazao je Vučić.

Ističući da su pre godinu dana hvalili blokade fakulteta i škola, Vučić je naglasio da je najveći "genocid" ne dati deci da idu u školu.

"Majke u Gazi koje su izgubile decu kažu da je najveći zločin što im preživela deca ne idu u školu. Ovi ovde kažu 'divno je to što ne idete u školu, divno je to što ne idete na fakultet'", naveo je Vučić.

Istakao je i da zaposleni na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu neće dobiti platu, jer ne rade.

Autor: Jovana Nerić