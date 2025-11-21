'EKSPO JE MOJ SAN' Vučić: To je budućnost i veliki uspeh Srbije (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi moćan video o Ekspu.

- Ekspo je moj san. Ekspo je veliki uspeh Srbije, Ekspo je budućnost Srbije- napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom instagram nalogu.

- Maštam o Ekspu. To je moj san. Ekspo je drugo lice Srbije. To je kvantni skok za našu zemlju. Ekspo je budućnost, Ekspo je naš auto-put, brza saobraćajnica od Bačkog Brega do Kikinmde i Crnje. Ekspo je naša pruga od aerodroma do centra grada, i od Obrenovca preko Ekspa. Ekspo su naši auto putevi svuda i do Golupca i Milanovca. Ekspo su naše bolnice, naši klinički centri, bolnica u Leskovcu, bolnica u Vranju. Sve je to Ekspo- poručio je Vučić.

Autor: Jovana Nerić